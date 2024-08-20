Российский актер, ушедший воевать против Украины, был ликвидирован в Курской области

Российские СМИ сообщили о гибели российского актера Евгения Шишова, принимавшего участие в войне против Украины как оккупант. По информации пропагандистского ресурса "Стархит", 42-летний Шишов получил смертельное ранение. Его последний пост в соцсетях был опубликован 31 июля, где он сообщал, что все хорошо и желал подписчикам хорошего настроения.

Евгений Шишов (фото из открытых источников)

Евгений Шишов снялся в 19 фильмах, где играл преимущественно эпизодические роли. Среди известных проектов с его участием были "Невский. Расплата за справедливость", "Морские дьяволы. Дальние рубежи", "Условный мент" и другие.

Его жена пока не подтвердила известие о смерти, ожидая официального сообщения от российских властей.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что сын известной российской ведущей, которая родом из Украины пошел на войну, чтобы убивать украинцев. Российская телеведущая, родившаяся в Донецке Тутта Ларсен, теперь мать еще одного русского захватчика. Ее сын Лука будет проходить срочную службу в российских Вооруженных Силах.

Как сообщила бывшая украинка в своем Telegram-канале, она не сразу согласилась с этим решением 18-летнего сына, однако, когда убедилась, что это его серьезное решение, приняла его выбор.

До окончания учебы Тутта Ларсен жила с родителями и сестрой в Донецке, но поехала учиться в Москву, где поступила в университет. Получив высшее образование, она нашла работу по телевидению. Позже Тутта снялась в качестве приглашенного гостя в нескольких сериалах, в том числе и в сериале "Обречена стать звездой".