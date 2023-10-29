Российский аналитик рассказал, где находится труп Путина

Российский политический аналитик Валерий Соловей утверждает, что президент России Владимир Путин умер вечером 26 октября. По его словам, труп Путина находится в морозильной камере на Валдае.



Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Доктор исторических наук и политический аналитик Валерий Соловей дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, где заявил, что Путин якобы умер, а его тело скрывают. Дмитрий Гордон попросил объяснить ситуацию со смертью Путина.

"Он умер. Совершенно точно. Он умер, окончательно. Сейчас он находится в холодильной камере в своей резиденции на Валдае", — утверждает Валерий Соловей и добавил, что "никаких сомнений в его физической смерти нет".

Российский политический аналитик рассказал, что у президента РФ в 2019 году был обнаружен рак. По словам Валерия Соловья, в начале 2020 года Путину сделали операцию израильские врачи, потом они постоянно следили за состоянием здоровья президента России. Как утверждает Соловей, в марте врачи сказали Путину, что "возможности медицины исчерпаны" и перестали лечить российского президента.

Напомним, что 26 октября анонимные Telegram-каналы, утверждающие, что имеют источник в Кремле, начали распространять информацию о возможной смерти президента России Владимира Путина. По их информации, Путин умер, а его заменили двойником.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Валерий Соловей рассказал о смерти Пригожина. Российский аналитик утверждал, что на самом деле лидер ЧПК "Вагнер" жив и готовит месть Путину.

Также "Комментарии" писали, что в Японии представили доказательства существования двойников Путина.