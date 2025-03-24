Российский бизнес начинает загибаться: появились первые звоночки

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Кравцев Сергей
В первые три месяца 2025 года российские компании сократили количество открытых вакансий на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, в целом предложив 2,3 млн рабочих мест. Об этом пишет The Moscow Times.
Бизнес в РФ. Фото: из открытых источников
Ссылаясь на данные Банка России авторы публикации отмечают, что хотя безработица остается на до статочно низком уровне (2,4%), спрос на работников уменьшается. Наибольшее сокращение вакансий наблюдается в управлении персоналом (-31%), консалтинге (-26%) и логистике (-25%). В сферах науки, образования и производства количество предложений растет.
Отмечается, что дефицит кадров уже довольно продолжительное время наблюдается в высокотехнологичных отраслях и оборонной промышленности.
Эксперты объясняют это высокой ключевой ставкой ЦБ (21%), увеличившей стоимость кредитов для бизнеса, а также инфляцией, которая заставляет компании индексировать зарплаты. Медианная зарплата в стране выросла на 20% — до 77,2 тыс руб(772 долл), но бизнес, сталкиваясь со снижением прибылей, сокращает расходы на персонал.
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