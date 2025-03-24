Российский бизнес начинает загибаться: появились первые звоночки

В первые три месяца 2025 года российские компании сократили количество открытых вакансий на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, в целом предложив 2,3 млн рабочих мест. Об этом пишет The Moscow Times.

Бизнес в РФ. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на данные Банка России авторы публикации отмечают, что хотя безработица остается на до статочно низком уровне (2,4%), спрос на работников уменьшается. Наибольшее сокращение вакансий наблюдается в управлении персоналом (-31%), консалтинге (-26%) и логистике (-25%). В сферах науки, образования и производства количество предложений растет.

Отмечается, что дефицит кадров уже довольно продолжительное время наблюдается в высокотехнологичных отраслях и оборонной промышленности.

Эксперты объясняют это высокой ключевой ставкой ЦБ (21%), увеличившей стоимость кредитов для бизнеса, а также инфляцией, которая заставляет компании индексировать зарплаты. Медианная зарплата в стране выросла на 20% — до 77,2 тыс руб(772 долл), но бизнес, сталкиваясь со снижением прибылей, сокращает расходы на персонал.

Читайте также на портале "Комментарии" — пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что введенные санкции не смогли помешать Кремлю в достижении его целей в Украине. Об этом сообщает CNN.

Захарова прокомментировала сообщение бывшего президента США Дональда Трампа, в котором тот пригрозил России ужесточением санкций. Она обратила внимание на первую строчку сообщения, назвав его "самым важным".

"В течение многих месяцев США были сосредоточены на победе Украины. Теперь есть признание того, что украинская позиция на поле боя плохая. Правда, в том, что Украина проиграла, потому что они доверяли и полагались на предыдущий Белый дом. Что касается новых санкций, то мы уже столкнулись с большим количеством санкций, и они не остановили нас от реализации наших целей", – сказала российская чиновница.