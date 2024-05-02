Российский бизнес не хочет торговать с Ираном: какая причина

Российский бизнес понес убытки от торговли с Ираном после перехода на расчеты в национальных валютах.

Торговля с Ираном не выгодна бизнесу из РФ. Фото из открытых источников

По словам председателя правления Совета по развитию внешней торговли и международных экономических отношений Максима Черешнева, в среднем во время каждого перевода денежных средств российские компании теряют около 20-25% из-за несоответствия рыночного курса в Иране государственному.

Как известно, из-за международных санкций Москва и Тегеран не могут осуществлять расчеты в долларах и евро. На этом фоне Россия и Иран начали разрабатывать возможность перехода на цифровые финансовые активы и цифровые валюты центральных банков. Речь идет о таких инструментах, как цифровой рубль и крипто-риал. Расчеты в цифровых активах и валютах могут упростить торговлю между государствами и смягчить последствия санкций. Однако для перехода на новые методы платежей отсутствуют инфраструктура и нормативные акты.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Министерстве обороны Украины сообщили, что электронный кабинет для военнообязанных граждан заработает 18 мая. Минобороны пояснило, что для обновления данных в е-кабинете нужно будет загрузить мобильное приложение, авторизироваться и заполнить все необходимые "поля", куда внести персональные данные.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Государственный департамент США констатировал, что российская армия применила хлорпикрин против украинских войск, а также использовала химические средства для подавления беспорядков, нарушив Конвенцию о запрещении химического оружия. В этой связи Госдеп США наложил санкции на войска радиационной, химической и биологической защиты минобороны РФ, российский Научно-исследовательский институт прикладной акустики и 48-й Центральный научно-исследовательский институт российского минобороны, занимающихся разработкой химического оружия.