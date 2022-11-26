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Российский бизнесмен был избит в самолете. Он известный криминальный авторитет

Во время рейса из Москвы в Санкт-Петербург один из пассажиров самолета избил криминального авторитета России.

сегодня, 17:00
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Автор:

Slava Kot

В ночь на 24 ноября российский бизнесмен Илья Трабер находился на самолете российской компании "Аэрофлот", совершавшего рейс из Москвы в Санкт-Петербург. На борту вступил в словесную перепалку с 35-летним россиянином Анваром Ниязовым. После нескольких угроз об убийстве Ниязов набросился на 72-летнего Трабера и нанес ему несколько ударов по голове. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Российский бизнесмен был избит в самолете. Он известный криминальный авторитет

Российский бизнесмен Илья Трабер. Фото: из открытых источников

Остановили потасовку в российском самолете бортпроводники. После приземления в Санкт-Петербурге Трабер был госпитализирован с травмами головы и переломом пальца.

Илья Трабер имеет портовый бизнес в Санкт-Петербурге и энергетическую компанию. Кроме того, российский бизнесмен является крупнейшим монополистом на рынке древностей, за что получил в криминальном мире прозвище "Антиквар".

Трабер в международных новостях появился, когда власти Испании объявили, что поймали 30 человек из российской мафии. Также российский предприниматель близок к Путину, ведь был приглашен на празднование президента России в 2004 и 2016 годах. Вероятно, именно Путин помог Траберу получить высокое положение в Санкт-Петербурге.

Как утверждает Telegram-канал Baza, остается только надеяться, что с Анваром Ниязовым будет все в порядке после драки в самолете, ведь Илья Трабер является одним из самых влиятельных бизнесменов в Санкт-Петербурге.

Ранее портал "Комментарий" сообщал о словах советника президента Украины Алексея Арестовича о том, что "Путин сейчас борется за свою жизнь".

Также "Комментарии" писали о том, что может остановить войну в Украине по мнению американского военного.



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Источник: https://t.me/bazabazon/14649
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