Глава российской партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов и его жена усыновили похищенную из оккупированного Херсона крошечную девочку и поменяли ей имя.

Сергей Миронов (фото из открытых источников)

Как информирует издание РФ "Важные истории", в конце 2022 года супруга Миронова Инна Варламова, работающая в Государственной Думе РФ, прибыла в Херсонскую область. Ее сопровождала заместительница ее мужа Яна Лантратова.

Обратно они вернулись с 10-месячной Маргаритой Прокопенко и двухлетним Ильей Ващенко, которые ранее находились в доме ребенка города Херсон. Официальная версия: малышей повезли в российскую столицу для "обследования, определения дальнейшей тактики лечения и прохождения реабилитации".

Через месяц Сергей Миронов и его жена удочерили привезенного из Херсона ребенка. Девочки поменяли имя и место рождения: сейчас она Марина Миронова из Подольска. Как утверждает издание, биологическую мать маленькой украинки лишили родительских прав, а отец ушел из жизни, но у нее есть другие родственники.

О вывезенном маленьком украинце сало известно, что осенью этого года Илья имеет новое свидетельство о рождении, по которому он находится в Московской области.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что дети-беженцы из Украины о жизни в Польше . Из-за вторжения России в Украину в Польшу выехало около 960 тыс. украинских беженцев, из которых 40% — это дети. Новое исследование показывает, что дети оценивая жизнь в Польше, часто говорят об одиночестве, усталости и дискриминации.

В Польше провели первое исследование организациями ЮНИСЕФ, Save the Children и PLAN International Polska, которые спросили украинских детей-беженцев об их психическом здоровье, образовании и интеграции в польское общество. В исследовании приняли участие более ста детей из Украины, которые сейчас проживают в Варшаве, Вроцлаве и Кракове.