logo

BTC/USD

30425.81

ETH/USD

1869.23

LTC/USD

97.52

USD/UAH

37.20

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Российский депутат Госдумы избил бывшую жену
commentss НОВОСТИ Все новости

Российский депутат Госдумы избил бывшую жену

Депутата Госдумы от партии Путина накричал на бывшую жену и избил ее. Следы избиения зафиксировали медработники.

сегодня, 15:30
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Бывшая супруга депутата Госдумы Вадима Булавинова обвинила российского политика в избиении. По словам женщины, Булавинов набросился на нее с криками и ударил кулаками, когда та приехала забрать свои вещи в доме, где раньше жила. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Российский депутат Госдумы избил бывшую жену

Российский депутат Госдумы Вадим Булавинов избил супругу. Фото из открытых источников

Бывшая жена Надежда указывает, что начало конфликта произошло еще 3 июля, когда получила звонок от работницы по дому. Домработница сообщила, что российский депутат сказал забрать все вещи бывшей жены из дома. Женщина приехала в дом около 11 часов вечера и начала собирать вещи. Когда Булавинов увидел свою бывшую жену, то начал кричать и избивать ее. Персонал, который ухаживает за домом, остановил избиение, а жена российского политика без своих вещей убежала.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Впоследствии она обратилась в полицию, где зафиксировала травмы, нанесенные российским депутатом Госдумы. Врачи указали на многочисленные ушибы и сломанный нос у женщины. Через несколько дней полиция посетила Вадима Булавинова и допросила его. В доме были камеры, однако когда полиция их просмотрела, оказалось, что записи удалены.

Вадима Булавинов – это российский депутат Госдумы от путинской партии "Единая Россия". Ранее политик являлся мэром города Нижний Новгород.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что пьяный майор в Ужгороде избил жену военного ВСУ. В Минобороны отреагировали на этого майора ТЦК и вынесли первые последствия.

Также "Комментарии" писали о скандале в Финляндии. Местный политик обвиняется в проявлениях неонацизма из-за фото 20-летней давности.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/bazabazon/19422
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!