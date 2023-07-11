Российский депутат Госдумы избил бывшую жену

Бывшая супруга депутата Госдумы Вадима Булавинова обвинила российского политика в избиении. По словам женщины, Булавинов набросился на нее с криками и ударил кулаками, когда та приехала забрать свои вещи в доме, где раньше жила. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Российский депутат Госдумы Вадим Булавинов избил супругу. Фото из открытых источников

Бывшая жена Надежда указывает, что начало конфликта произошло еще 3 июля, когда получила звонок от работницы по дому. Домработница сообщила, что российский депутат сказал забрать все вещи бывшей жены из дома. Женщина приехала в дом около 11 часов вечера и начала собирать вещи. Когда Булавинов увидел свою бывшую жену, то начал кричать и избивать ее. Персонал, который ухаживает за домом, остановил избиение, а жена российского политика без своих вещей убежала.

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Впоследствии она обратилась в полицию, где зафиксировала травмы, нанесенные российским депутатом Госдумы. Врачи указали на многочисленные ушибы и сломанный нос у женщины. Через несколько дней полиция посетила Вадима Булавинова и допросила его. В доме были камеры, однако когда полиция их просмотрела, оказалось, что записи удалены.

Вадима Булавинов – это российский депутат Госдумы от путинской партии "Единая Россия". Ранее политик являлся мэром города Нижний Новгород.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что пьяный майор в Ужгороде избил жену военного ВСУ. В Минобороны отреагировали на этого майора ТЦК и вынесли первые последствия.

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