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Российский депутат из партии Путина убит: его тело обнаружили в подвале дома

Один из соратников Путина был найден мертвым в подвале московского дома.

сегодня, 13:50
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Автор:

Slava Kot

В подвале московского дома обнаружили тело российского политика от путинской партии "Единая Россия" Александра Колодича. На мужа и его жену напал смотритель дома. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Российский депутат из партии Путина убит: его тело обнаружили в подвале дома

Российский депутат Александр Колодич. Фото из открытых источников

Информация об обнаружении тела 58-летнего депутата появилась в российских СМИ 12 июня. По данным следствия, российского политика убил 36-летний рабочий, которого Александр Колодич нанял для работы по дому.


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Вероятно между мужчинами произошла потасовка, во время которой смотритель дома нанес несколько смертельных ударов по депутату от партии "Единая Россия". Свидетелем ситуации стала жена российского политика, начавшая кричать. Рабочий набросился и на нее и ранил жену Колодич, однако та успела скрыться, а помощник по дому спрятал его тело в подвале и скрылся с места преступления.

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве смотрителя дома в тот же день и возбудили против него уголовное дело. 55-летняя супруга российского депутата с ножевыми ранениями находится в больнице.

Убитый депутат Александр Колодич, как и большинство сторонников партии "Единая Россия", поддерживал российское вторжение в Украину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне пытались сбежать с поля боя, однако им навстречу вышли бойцы из заградительного отряда и расстреляли русских солдат.

Также "Комментарии" писали, что Владимир Путин обвиняет Украину в атаках на гражданские объекты в России. Президент России утверждает, что не понимает, почему украинские военные якобы атакуют гуманитарные объекты в РФ.



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Источник: https://www.rbc.ru/society/12/06/2023/6486effd9a7947845b5573e9
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