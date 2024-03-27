Российский диктатор Путин делает все, чтобы в будущем его сочли невменяемым

На самом деле, отмечает Виктор Ягун, Путин понимает, что происходит, однако отказывается признать реальность. При этом, добавил эксперт, российскому диктатору просто выгодно и дальше продолжать свою агрессивную риторику, направленную против Украины. На самом деле, подчеркивает Ягун, Путину нужен врач-психиатр.

Владимир Путин

"Я имею впечатление, что он ведет все к тому, чтобы быть признаным невменяемым, потому что есть вещи, которые лежат на поверхности и на них нужно четко реагировать",

– подчеркнул эксперт.

Впрочем, добавил Ягун, не исключено, что власти страны-агрессора делают шаги, которые направлены на содействие возобновлению международного сотрудничества по борьбе с терроризмом, используя ИГИЛ и теракт в "Крокусе".

Кстати, президент Беларуси Александр Лукашенко не подыграл кремлевскому диктатору в его версии о террористах, которые вроде бы после событий в "Крокусе" пытались попасть в Украину. Так, Лукашенко заявил, что они якобы ехали в Беларусь и после того, как не смогли попасть в страну, решили ехать в Украину.

По мнению политолога Игоря Рейтеровича, Лукашенко просто решил оставить определенное пространство для маневров и сигнализирует Западу. На самом деле, отметил эксперт, хитрости главе Беларуси не занимать, и ему не хотелось бы топить себя вместе с Путиным. При этом, добавил аналитик, Лукашенко делает так не первый раз, поскольку не готов жертвовать своими интересами ради кого-то.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что и Совбез РФ и ФСБ назначили виновными в теракте в "Крокус Сити Холле" украинцев. При этом сам российский диктатор Владимир Путин отмечал, что исполнители теракта ясны, теперь нужно найти его заказчиков.