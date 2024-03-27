logo

BTC/USD

70185.61

ETH/USD

3581.02

LTC/USD

97.13

USD/UAH

39.40

EUR/UAH

43.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Российский диктатор Путин делает все, чтобы в будущем его сочли невменяемым
commentss НОВОСТИ Все новости

Российский диктатор Путин делает все, чтобы в будущем его сочли невменяемым

Российский диктатор Владимир Путин продолжает обвинять Украину в теракте в «Крокусе», несмотря на то, что у него нет никаких подтверждений этому, об этом в эфире 24 канала сказал генерал-майори СБУ в запасе Виктор Ягун

сегодня, 13:31
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

На самом деле, отмечает Виктор Ягун, Путин понимает, что происходит, однако отказывается признать реальность. При этом, добавил эксперт, российскому диктатору просто выгодно и дальше продолжать свою агрессивную риторику, направленную против Украины. На самом деле, подчеркивает Ягун, Путину нужен врач-психиатр.

Российский диктатор Путин делает все, чтобы в будущем его сочли невменяемым

Владимир Путин

"Я имею впечатление, что он ведет все к тому, чтобы быть признаным невменяемым, потому что есть вещи, которые лежат на поверхности и на них нужно четко реагировать",
– подчеркнул эксперт.

Впрочем, добавил Ягун, не исключено, что власти страны-агрессора делают шаги, которые направлены на содействие возобновлению международного сотрудничества по борьбе с терроризмом, используя ИГИЛ и теракт в "Крокусе".

Кстати, президент Беларуси Александр Лукашенко не подыграл кремлевскому диктатору в его версии о террористах, которые вроде бы после событий в "Крокусе" пытались попасть в Украину. Так, Лукашенко заявил, что они якобы ехали в Беларусь и после того, как не смогли попасть в страну, решили ехать в Украину.

По мнению политолога Игоря Рейтеровича, Лукашенко просто решил оставить определенное пространство для маневров и сигнализирует Западу. На самом деле, отметил эксперт, хитрости главе Беларуси не занимать, и ему не хотелось бы топить себя вместе с Путиным. При этом, добавил аналитик, Лукашенко делает так не первый раз, поскольку не готов жертвовать своими интересами ради кого-то.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что и Совбез РФ и ФСБ назначили виновными в теракте в "Крокус Сити Холле" украинцев. При этом сам российский диктатор Владимир Путин отмечал, что исполнители теракта ясны, теперь нужно найти его заказчиков.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://24tv.ua/putin-zvinuvachuye-ukrayinu-terakti-krokusi-chomu-tse-propaganda_n2523046
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости