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Slava Kot
Президент России Владимир Путин заявил, что его страна якобы пыталась мирно решать проблемы Донбасса, но их обманули в этом вопросе. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Владимир Путин совершил визит на авиационный завод в Улан-Удэ, где встретился с сотрудниками предприятия. Во время этого российский диктатор сделал несколько громких заявлений, в частности сообщил, что Российская Федерация борется за свое существование и обвинил Украину из-за того, что обманула РФ решением проблемы Донбасса.
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Далее российский диктатор продолжает свою пропагандистскую речь, в которой утверждает, что Россия ожидала улучшения отношений с Украиной, но все разрушила революция в 2014 году.
В конце Путин подытожил, что РФ ведет войну в независимой Украине за "русский мир".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на заявления Международного уголовного суда о делах по военным преступлениям Российской Федерации.
Также "Комментарии" писал, что министр обороны Венгрии Кристоф Шалай-Бобровницкий назвал страну, которая должна решить судьбу войны в Украине.
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