Российский диктатор считает, что его «водили за нос» последние 8 лет

Президент России Владимир Путин заявил, что его страна якобы пыталась мирно решать проблемы Донбасса, но их обманули в этом вопросе. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин совершил визит на авиационный завод в Улан-Удэ, где встретился с сотрудниками предприятия. Во время этого российский диктатор сделал несколько громких заявлений, в частности сообщил, что Российская Федерация борется за свое существование и обвинил Украину из-за того, что обманула РФ решением проблемы Донбасса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Россия 8 лет пыталась мирно решать проблему Донбасса, но ее обманывали, водили за нос, — заявляет Путин.

Далее российский диктатор продолжает свою пропагандистскую речь, в которой утверждает, что Россия ожидала улучшения отношений с Украиной, но все разрушила революция в 2014 году.

"Россия терпеливо в течение десятилетий пыталась наладить отношения с Украиной, но ситуация изменилась после госпереворота 2014 года", – считает Путин.

В конце Путин подытожил, что РФ ведет войну в независимой Украине за "русский мир".

"Россия – многонациональная страна, но все-таки в Украине борется за российский мир, не может покинуть этих людей", – называет причины войну Путин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на заявления Международного уголовного суда о делах по военным преступлениям Российской Федерации.

Также "Комментарии" писал, что министр обороны Венгрии Кристоф Шалай-Бобровницкий назвал страну, которая должна решить судьбу войны в Украине.