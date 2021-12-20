Российский дипломат: Украина, в отличие от Грузии, имеет реальные возможности защищаться

Угроза войны – намного сильнее инструмент внешней политики, чем сама война и в этом смысле открытая война против Украины не нужна сегодня России. Такое мнение в эфире программы "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" высказал российский дипломат Георгий Кунадзе.

Георгий Кунадзе. Фото из открытых источников

"Война – это такая вещь, когда нельзя ничего предсказать. Особенно, если это касается зимы, когда бездорожье, снег, холод, а весной распутица, летом – жарко и комары. Плюс к этому действительно Украина, в отличие от Грузии, имеет реальные возможности защищаться", – отметил дипломат.

По его мнению, в этом смысле угроза войны гораздо эффективнее и все это понимают, все это видят и из этого исходит и сама Россия. То, что у Путина используют тактику угрозы войны видно по действиях высшего российского руководства. А вот, насколько действенной будет эта угроза – пока сказать не может никто.

Что же касается предложенных Россией НАТО и США проектов договоров по гарантиям безопасности, то Георгий Кунадзе отметил, было ожидание, что появится более сфокусированная и более чёткая реакция Запада, начиная с США.

"Все эти разговоры, что давайте поговорим, чтобы не скандалить и эти увещевания – они действуют только как допинг, просто потому что российская внешняя политика, она, как известно, заднего хода не имеет. И в этом смысле появилось опасение из-за такой смешанной реакции на совершенно фантастические документы России", – отметил дипломат.

Он добавил, внушает надежду, что США отбросят предложения Кремля. Если бы в России были уверены в том, что их проекты рассмотрят серьезно, то Кремль не публиковал эти предложения всюду, где только можно. Обычно так случается, когда никаких надежд на то, что предложения будут приняты нет.

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