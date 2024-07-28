Российские военные корабли снова прибыли на Кубу, что стало уже вторым визитом за последние несколько месяцев. В частности, на остров прибыли патрульный корабль Неустрашимый, учебное судно Смольный и вспомогательные корабли Балтийского флота. Как сообщает телеканал Fox News, эти корабли должны уплыть во вторник, 30 июля.

Военные корабли России на Кубе (фото из открытых источников)

После вторжения России в Украину в 2022 году напряженность между США и Россией значительно возросла, и российская военно-морская активность также усилилась из-за поддержки Киева со стороны Вашингтона. В то же время, отношения между Россией и Кубой заметно улучшились. Куба, борющаяся с экономическим кризисом, считает, что этот кризис вызван американскими санкциями.

Контакты на высшем уровне между двумя странами выросли до уровня, невиданного со времен распада СССР. Президент Кубы Мигель Диас-Канель четырежды посещал Москву. Россия поставляет на Кубу нефть, муку и все больше туристов, что важно для страны, испытывающей нехватку денег и товаров. Кубинские граждане ежедневно сталкиваются с перебоями в электроснабжении и другими проблемами, что приводит к разрозненным протестам и рекордной миграции.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин пригрозил ответить на американские ракеты в Европе . Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия не будет учитывать мораторий по размещению ракет средней и меньшей дальности (РСМД), если США разместят свои ракеты на территории Германии.

Владимир Путин выступил на параде ко Дню Военно-морского флота РФ в Санкт-Петербурге. Во время своей речи российский диктатор заявил, что Кремль сочтет себя свободным от выполнения моратория на размещение РСМД.

