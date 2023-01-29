Российский генерал подверг критике Шойгу и заявил, что не видит победы России (ВИДЕО)

По словам отставного генерал-майора и экс-вице-президента РФ Александра Руцкого, российская армия проявила неспособность реализовать оперативно-стратегические наступательные операции.

Александр Руцкий (фото из открытых источников)

"Для того, чтобы проводить такого рода операции, нужно иметь соответствующие вооруженные силы. Если вооруженные силы не обладают возможностью проводить оперативно-стратегические наступательные операции, то лучше не лезть, тем более вне своей страны", — подчеркнул бывший военнослужащий.

Он еще подверг резкой критике руководителей российского оборонного министерства, в частности, досталось Сергею Шойгу. По его словам, более двадцати лет российскую армию возглавляют должностные лица, совсем непроходившие военной службы и не имеющие классического военного образования.

Четверть века вооруженными силами руководят вообще некомпетентные люди. Что может произойти с вооруженными силами? Вот вам итог. Министр обороны у нас в армии не служил, военного образования нет, и пять его заместителей в армии вообще не служили. Что это за Министерство обороны?", — подчеркнул экс-генерал.

Как утверждает бывший российский вице-президент, начатое в отношении Украины военное вторжение – это трагедия для РФ, потому что бессмысленно гибнут военные.

"Хотя, вывеска и лозунг — "защищают Россию". Где они защищают Россию? Во имя чего они гибнут? А когда люди гибнут бессмысленно — это уже трагедия", — убежден Александр Руцкий.

Еще он сообщил, что в российских вооруженных силах нет ни одного полка, где бы не было потерь на этой войне.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Украина входит в военный февраль : что ждать на фронте, в экономике, от западных союзников.

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