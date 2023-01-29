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Российский генерал подверг критике Шойгу и заявил, что не видит победы России (ВИДЕО)

Александр Руцкий раскритиковал руководство Минобороны и назвал войну против Украины трагедией

29 января 2023, 22:30
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Автор:

Лиля Воробьева

По словам отставного генерал-майора и экс-вице-президента РФ Александра Руцкого, российская армия проявила неспособность реализовать оперативно-стратегические наступательные операции.

Российский генерал подверг критике Шойгу и заявил, что не видит победы России (ВИДЕО)

Александр Руцкий (фото из открытых источников)

"Для того, чтобы проводить такого рода операции, нужно иметь соответствующие вооруженные силы. Если вооруженные силы не обладают возможностью проводить оперативно-стратегические наступательные операции, то лучше не лезть, тем более вне своей страны", — подчеркнул бывший военнослужащий.

Он еще подверг резкой критике руководителей российского оборонного министерства, в частности, досталось Сергею Шойгу. По его словам, более двадцати лет российскую армию возглавляют должностные лица, совсем непроходившие военной службы и не имеющие классического военного образования.

Четверть века вооруженными силами руководят вообще некомпетентные люди. Что может произойти с вооруженными силами? Вот вам итог. Министр обороны у нас в армии не служил, военного образования нет, и пять его заместителей в армии вообще не служили. Что это за Министерство обороны?", — подчеркнул экс-генерал.

Как утверждает бывший российский вице-президент, начатое в отношении Украины военное вторжение – это трагедия для РФ, потому что бессмысленно гибнут военные.

"Хотя, вывеска и лозунг — "защищают Россию". Где они защищают Россию? Во имя чего они гибнут? А когда люди гибнут бессмысленно — это уже трагедия", — убежден Александр Руцкий.

Еще он сообщил, что в российских вооруженных силах нет ни одного полка, где бы не было потерь на этой войне.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Украина входит в военный февраль : что ждать на фронте, в экономике, от западных союзников.


 



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