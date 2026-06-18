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Российский историк предсказывает крах режима Путина: появились первые признаки

Историк Рустам Александр объяснил, почему сообщения о дефиците товаров в Крыму вызывают у России страх повторения советского сценария

18 июня 2026, 14:40
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Slava Kot

Проблемы с поставкой товаров в Крым и сообщения о дефиците отдельных продуктов вызвали в России ассоциации с временами и маркерами советской эпохи: пустые прилавки, очереди и постоянный недостаток необходимого. Конкретно этот исторический опыт, по мнению российского историка Рустама Александера, остается суровым психологическим фактором для русского общества и власти.

Российский историк предсказывает крах режима Путина: появились первые признаки

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

По словам исследователя, дефицит являлся хронической проблемой Советского Союза на протяжении всего его существования. Если в первые десятилетия страна испытывала частичные масштабные продовольственные кризисы, голод и послевоенные трудности, то во второй половине 20 века нехватка товаров стала постоянной чертой советской экономики.

Александер отмечает, что даже в период относительной стабильности при Леониде Брежневе, когда в СССР активно строили жилье и развивалось массовое потребление, граждане продолжали стоять в очередях за базовыми продуктами.

Однако ситуация резко ухудшилась в конце 1980-х годов во время перестройки. Экономические реформы, кризис централизованного планирования и внутренние дисбалансы привели к тому, что дефицит стал повсеместным. В Москве и других крупных городах исчезали яйца, молоко, мясо, рыба и другие продукты первой необходимости. Люди стали скупать товары впрок, а пустые полки стали символом потери государством контроля над экономикой.

"Проблема с пустыми магазинными полками обострилась в Москве в 1990 году. Власти даже говорили о том, что зимой 1990-го возможен голод, и готовились к массовым беспорядкам. Страны Запада, в свою очередь, серьезно рассматривали возможность предоставления экстренной продовольственной помощи СССР. 1 декабря 1990 года, впервые со времен войны, в Ленинграде были введены продовольственные карточки", — пишет Александер.

По мнению историка, именно поэтому какие-либо сообщения о перебоях с товарами сегодня вызывают у многих россиян тревожные ассоциации с временами СССР. Для нескольких поколений дефицит стал символом упадка системы и приближения политических перемен. Как следствие, Александер намекает на крах режима Путина в РФ.

"В России есть особенно болезненные точки, которые продолжают жить в коллективной памяти спустя десятилетие. Дефицит, пустые прилавки и бесконечные очереди – одна из них. Для миллионов людей это было ежедневное унижение, тревога, неопределенность, сигнал о том, что государство теряет контроль. В сегодняшней ситуации пустые полки и дефицит сигнализируют о том же", — заключает российский историк.

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Также "Комментарии" писали, что глава МИД Украины Андрей Сибига ответил на самый популярный вопрос москвичей после атаки дронов.



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Источник: https://novayagazeta.eu/articles/2026/06/17/pustye-polki
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