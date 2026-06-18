Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Проблемы с поставкой товаров в Крым и сообщения о дефиците отдельных продуктов вызвали в России ассоциации с временами и маркерами советской эпохи: пустые прилавки, очереди и постоянный недостаток необходимого. Конкретно этот исторический опыт, по мнению российского историка Рустама Александера, остается суровым психологическим фактором для русского общества и власти.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
По словам исследователя, дефицит являлся хронической проблемой Советского Союза на протяжении всего его существования. Если в первые десятилетия страна испытывала частичные масштабные продовольственные кризисы, голод и послевоенные трудности, то во второй половине 20 века нехватка товаров стала постоянной чертой советской экономики.
Александер отмечает, что даже в период относительной стабильности при Леониде Брежневе, когда в СССР активно строили жилье и развивалось массовое потребление, граждане продолжали стоять в очередях за базовыми продуктами.
Однако ситуация резко ухудшилась в конце 1980-х годов во время перестройки. Экономические реформы, кризис централизованного планирования и внутренние дисбалансы привели к тому, что дефицит стал повсеместным. В Москве и других крупных городах исчезали яйца, молоко, мясо, рыба и другие продукты первой необходимости. Люди стали скупать товары впрок, а пустые полки стали символом потери государством контроля над экономикой.
По мнению историка, именно поэтому какие-либо сообщения о перебоях с товарами сегодня вызывают у многих россиян тревожные ассоциации с временами СССР. Для нескольких поколений дефицит стал символом упадка системы и приближения политических перемен. Как следствие, Александер намекает на крах режима Путина в РФ.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сделает Кремль после самой большой атаки на Москву: аналитики назвали роковой выход для Путина.
Также "Комментарии" писали, что глава МИД Украины Андрей Сибига ответил на самый популярный вопрос москвичей после атаки дронов.