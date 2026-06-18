Проблеми з постачанням товарів у Криму та повідомлення про дефіцит окремих продуктів викликали в Росії асоціації з часами та маркерами радянської епохи: порожні прилавки, черги та постійна нестача найнеобхіднішого. Саме цей історичний досвід, на думку російського історика Рустама Александера, залишається серйозним психологічним фактором для російського суспільства і влади.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

За словами дослідника, дефіцит був хронічною проблемою Радянського Союзу протягом усього його існування. Якщо у перші десятиліття країна переживала часткові масштабні продовольчі кризи, голод та післявоєнні труднощі, то в другій половині 20 століття нестача товарів стала постійною рисою радянської економіки.

Александер зауважує, що навіть у період відносної стабільності за часів Леоніда Брежнєва, коли в СРСР активно будували житло та розвивалося масове споживання, громадяни продовжували стояти в чергах за базовими продуктами.

Однак ситуація різко погіршилася наприкінці 1980-х років під час перебудови. Економічні реформи, криза централізованого планування та внутрішні дисбаланси призвели до того, що дефіцит став повсюдним. У Москві та інших великих містах зникали яйця, молоко, м’ясо, риба та інші продукти першої необхідності. Люди почали скуповувати товари про запас, а порожні полиці стали символом втрати державою контролю над економікою.

"Проблема з порожніми магазинними полицями загострилася у Москві 1990 року. Влада навіть говорила про те, що взимку 1990-го можливий голод, і готувалися до масових заворушень. Країни Заходу, своєю чергою, серйозно розглядали можливість надання екстреної продовольчої допомоги СРСР. 1 грудня 1990 року, вперше з часів війни, в Ленінграді було запроваджено продовольчі картки", — пише Александер.

На думку історика, саме тому будь-які повідомлення про перебої з товарами сьогодні викликають у багатьох росіян тривожні асоціації з часами СРСР. Для кількох поколінь дефіцит став символом занепаду системи та наближення політичних змін. Як наслідок Александер натякає на крах режиму Путіна в РФ.

"В Росії є особливо болючі точки, які продовжують жити в колективній пам'яті через десятиліття. Дефіцит, порожні прилавки та нескінченні черги — одна з них. Для мільйонів людей це було щоденне приниження, тривога, невизначеність, сигнал про те, що держава втрачає контроль. У сьогоднішній ситуації порожні полиці та дефіцит сигналізують про те саме", — підсумовує російський історик.

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