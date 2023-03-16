logo

BTC/USD

24822.08

ETH/USD

1663.52

LTC/USD

78.32

USD/UAH

38.52

EUR/UAH

40.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Российский комик отказался воевать на стороне окупантов и публично высмеял пропагандистов
commentss НОВОСТИ Все новости

Российский комик отказался воевать на стороне окупантов и публично высмеял пропагандистов

Руслан Белый высмеял русскую пропаганду

сегодня, 22:50
Поделитесь публикацией:
Автор:

Лиля Воробьева

По словам российского стендап-комика Руслана Белого, он не уйдет на фронт, чтобы убивать украинцев. Как он утверждает, на украинской земле живет его отец, а также живут многие родственники и друг.

Российский комик отказался воевать на стороне окупантов и публично высмеял пропагандистов

Руслан Белый (фото из открытых источников)

По этой причине он отказывается защищать политику главы Кремля Владимира Путина, чтобы позже не встретиться на войне со своим одесским товарищем и стрелять по нему из миномета.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Я не собираюсь отстаивать интересы одного человека. Тем более куда мне идти? У меня отец из Украины. У меня там половина родственников. У меня там есть друг Евгений, живущий в Одессе. И последнее, что я хочу – это, чтобы мой друг Евгений стрелял по мне из миномета где-то под Херсоном с фразой: "Не все так однозначно, Руслан", — выразился юморист.

Еще он жестко высмеивает представителей российской пропаганды, все повторяющих, что если бы Россия первая не напала на Украину, то это сделала бы Украина.

"И не нужно мне говорить, что если бы не мы, то Украина напала бы на нас первая. Серьезно? Для чего? Для анекдота? Напала однажды Украина на Россию, благо Лукашенко знал, откуда готовилось нападение", — отшутился Белый.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что актор, родом из России, ушел добровольцем на фронт и рассказал о службе в ВСУ. Известный киноактер Александр Печерица, как только началось полномасштабное российское вторжение, сразу записался в ряды ВСУ. Он признается, что, как и все, имел страх, однако не мог поступить по-другому. Еще он отметил, что для него это личная война, и выразил благодарность родителям, что воспитали его украинцем. Александр Печерица родился в Санкт-Петербурге, однако через некоторое время родители вместе со своим сыном переехали в город Краматорск. Именно в Украине он получил актерское образование.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!