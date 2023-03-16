Российский комик отказался воевать на стороне окупантов и публично высмеял пропагандистов

По словам российского стендап-комика Руслана Белого, он не уйдет на фронт, чтобы убивать украинцев. Как он утверждает, на украинской земле живет его отец, а также живут многие родственники и друг.

Руслан Белый (фото из открытых источников)

По этой причине он отказывается защищать политику главы Кремля Владимира Путина, чтобы позже не встретиться на войне со своим одесским товарищем и стрелять по нему из миномета.

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"Я не собираюсь отстаивать интересы одного человека. Тем более куда мне идти? У меня отец из Украины. У меня там половина родственников. У меня там есть друг Евгений, живущий в Одессе. И последнее, что я хочу – это, чтобы мой друг Евгений стрелял по мне из миномета где-то под Херсоном с фразой: "Не все так однозначно, Руслан", — выразился юморист.

Еще он жестко высмеивает представителей российской пропаганды, все повторяющих, что если бы Россия первая не напала на Украину, то это сделала бы Украина.

"И не нужно мне говорить, что если бы не мы, то Украина напала бы на нас первая. Серьезно? Для чего? Для анекдота? Напала однажды Украина на Россию, благо Лукашенко знал, откуда готовилось нападение", — отшутился Белый.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что актор, родом из России, ушел добровольцем на фронт и рассказал о службе в ВСУ. Известный киноактер Александр Печерица, как только началось полномасштабное российское вторжение, сразу записался в ряды ВСУ. Он признается, что, как и все, имел страх, однако не мог поступить по-другому. Еще он отметил, что для него это личная война, и выразил благодарность родителям, что воспитали его украинцем. Александр Печерица родился в Санкт-Петербурге, однако через некоторое время родители вместе со своим сыном переехали в город Краматорск. Именно в Украине он получил актерское образование.



