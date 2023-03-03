Российский миллиардер заявил, что РФ останется без денег в 2024 году

Один из самых богатых людей России Олег Дерипаска заявил, что в следующем, 2024 году, казна Российской Федерации может оказаться пустой из-за давления санкций. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bloomberg.

Российский олигарх Олег Дерипаска. Фото из открытых источников

Российский олигарх, являющийся основателем крупнейших компаний по производству алюминия United Co и Rusal International PJSC, предупредил о будущем России на Красноярском экономическом форуме

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"Денег не будет уже в следующем году. Нам будут нужны иностранные инвесторы", – говорит Дерипаска.

По мнению российского олигарха, единственное, что может спасти экономику РФ – это привлечение иностранного капитала. После вторжения американский и европейский рынки стали закрытыми для России, Дерипаска предлагает смотреть в сторону Азии.

"Мы думали, что мы европейская страна. Теперь, в течение следующих 25 лет, мы будем больше думать о нашем азиатском прошлом", – прогнозирует будущий вектор развития России Олег Дерипаска.

Сам Дерипаска с 2018 года находится под санкциями Запада из-за вмешательства РФ в выборы президента США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что немецкий канцлер Олаф Шольц сделал твердое заявление о российском империализме Путина.

Также "Комментарии" писали, что военный экономист прогнозирует темное будущее для России. По его мнению, Китай использует РФ в качестве автозаправки, а затем выбросит страну на свалку. При этом аналитик спрогнозировал точную дату поражения России в войне в Украине. Согласно исследованиям швейцарского военного аналитика Маркуса Койпа, потери РФ значительно выше, чем его возможности производить оружие для войны.