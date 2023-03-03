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Российский миллиардер заявил, что РФ останется без денег в 2024 году

Россия все больше отдаляется от Европы и направляется к своему азиатскому прошлому

сегодня, 11:20
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Автор:

Slava Kot

Один из самых богатых людей России Олег Дерипаска заявил, что в следующем, 2024 году, казна Российской Федерации может оказаться пустой из-за давления санкций. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bloomberg.

Российский миллиардер заявил, что РФ останется без денег в 2024 году

Российский олигарх Олег Дерипаска. Фото из открытых источников

Российский олигарх, являющийся основателем крупнейших компаний по производству алюминия United Co и Rusal International PJSC, предупредил о будущем России на Красноярском экономическом форуме


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"Денег не будет уже в следующем году. Нам будут нужны иностранные инвесторы", – говорит Дерипаска.

По мнению российского олигарха, единственное, что может спасти экономику РФ – это привлечение иностранного капитала. После вторжения американский и европейский рынки стали закрытыми для России, Дерипаска предлагает смотреть в сторону Азии.

"Мы думали, что мы европейская страна. Теперь, в течение следующих 25 лет, мы будем больше думать о нашем азиатском прошлом", – прогнозирует будущий вектор развития России Олег Дерипаска.

Сам Дерипаска с 2018 года находится под санкциями Запада из-за вмешательства РФ в выборы президента США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что немецкий канцлер Олаф Шольц сделал твердое заявление о российском империализме Путина.

Также "Комментарии" писали, что военный экономист прогнозирует темное будущее для России. По его мнению, Китай использует РФ в качестве автозаправки, а затем выбросит страну на свалку. При этом аналитик спрогнозировал точную дату поражения России в войне в Украине. Согласно исследованиям швейцарского военного аналитика Маркуса Койпа, потери РФ значительно выше, чем его возможности производить оружие для войны.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-03-02/billionaire-deripaska-warns-russia-may-run-out-of-money-in-2024
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