Российский олигарх убегает со своим бизнесом в Китай

Один из самых богатых российских олигархов, которого называют "королем никеля" — Владимир Потанин, планирует перенести часть производства своего концерна "Норникель" в Китай. Как отметил Потанин, санкции против России влияют на развитие предприятия и негативно отражаются на доходах компании.



Российский олигарх Владимир Потанин. Фото из открытых источников

Российский олигарх Владимир Потанин генеральный директор предприятия "Норильский никель", являющегося крупнейшим в мире производителем палладия и основным производителем рафинированного никеля, в интервью агентству "Интерфакс" рассказал о падении доходов. По словам Потанина, компания потеряла по меньшей мере 15% "из-за ряда трудностей", касающихся проблем с экспортом, блокированием международных переводов и другими санкциями против РФ из-за вторжения в Украину.

Кроме того, "Норникелю" заблокировали доступ к западным технологиям, что мешает модернизации и обновлению предприятия в соответствии с экологическими стандартами. Как следствие, российский олигарх заявил, что перенесет часть бизнеса в Китай.

"Мы переносим центр решения экологических проблем в Китай, где есть более технологичные сценарии", — сказал Потанин.

По его словам, совместное российско-китайское предприятие поможет обойти санкции, ведь продукт будет продаваться как китайский. Кроме того, "король никеля" заверил, что около половины металлов из российского предприятия сегодня уже идет на экспорт в Китай.

"Мы, конечно, зависимы от китайской системы, но лучше быть внутри этой системы, а не снаружи и видеть, как нас, так сказать, вытесняют", – говорит Потанин.

Владимир Потанин добавил, что идею перенести бизнес в Китай уже одобрил Владимир Путин, поэтому поддержка руководства РФ позволит избежать "произвола" китайских чиновников.

После запуска совместного предприятия в Китае производство на "Норникеле" в РФ будет ограничено. Завод планируют полностью остановить к 2027 году, что приведет к потере работы 2 тыс. сотрудников компании.

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