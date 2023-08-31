Российский оппозиционер спрогнозировал следующую жертву Кремля после смерти Пригожина

Российский оппозиционный политик и бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков считает, что Кремль может следующим ликвидировать лидера Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bild.

После смерти Пригожина, следующим может стать Кадыров. Фото из открытых источников

Дмитрий Гудков объясняет, что после смерти Пригожина Кремль будет пытаться устранить тех людей, которые могут навредить существованию режима Путина. Одним из таких является чеченский лидер Рамзан Кадыров, имеющий собственную армию из чеченских боевиков.

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По меньшей мере, две причины того, что после смерти Пригожина, следующим в списке Кремля окажется Кадыров. Чеченский лидер долгое время был союзником Пригожина в общей критике Минобороны РФ. Другой причиной являются чеченские войны в которых участвовал Кадыров. Bild указывает, что в Кремле многие до сих пор испытывают беспокойство относительно Кадырова, который по его словам убивал русских солдат.

"С Кадыровым тоже будет конфликт, я уверен. Потому что Кадыров – один из крупнейших противников российской государственности. У Кадырова есть своя армия, которая хорошо подготовлена. И Кадыров имеет большое влияние вне силового аппарата", — говорит Гудков.

Напомним, что 23 августа в авиакатастрофе погиб лидер ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Это произошло через два месяца после бунта Пригожина против Кремля. Аналитики и военные эксперты полагают, что за смертью Пригожина может стоять Владимир Путин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле рассказали, что авиакатастрофа с Пригожиным могла быть умышленной.

Также "Комментарии" писали, что в США сделали новое сообщение о гибели Пригожина.