Российский певец экстренно госпитализирован: что известно о его состоянии здоровья

В государстве-агрессорке РФ сообщают о том, что госпитализировали артиста Дима Билана, что как и многие похожие "хорошие россияне" не обнародуют свои мысли о военном вторжении в Украину и о том, что войну начала РФ Об этом говорит сообщение на странице российской звезды в социальных сетях.

Дима Билан (фото из открытых источников)

"Сообщаю вам, что концерты в Тюмени, Перми, Екатеринбурге и Челябинске переносятся в связи с моим длительным бронхитом и рекомендацией пульмонолога! Сейчас я под его наблюдением! Переезды и перелеты — могут сильно усугубить ситуацию. Поэтому, чтобы не рисковать — я вынужден остаться в Москве и в спокойной обстановке идти на поправку", — сообщает о причине своего недуга Дима Билан.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская певица, поддержавшая войну в Украине, попала в больницу со страшным диагнозом. 43-летняя российская исполнительница Слава, поддерживающая войну в Украине, попала в больницу. Как информируют росСМИ, ее сразу отвезли в одну из больниц российской столицы. Местные медики озвучили исполнительнице хита "Одиночество" неутешительный диагноз.

Недавно 43-летняя певица стала бабушкой. Как выяснилось, заболела вся ее семья, в частности дочь Александра и новорожденный внук Платон. Информируют, что хуже всего из всей семьи чувствует себя Слава. Поэтому певицу срочно госпитализировали. По предварительной информации, у певицы воспаление легких.

В марте прошлого года через несколько дней, как началось полномасштабное вторжение армии РФ на территорию Украины, Слава сделала заявление, что поддерживает войну. Соответствующее сообщение певица обнародовала в своем Instagram.

