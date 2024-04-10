Известный оперный и эстрадный певец из РФ, поддерживавший Путина, Евгений Кунгуров покончил с жизнью в центре российской столицы. Причина такой уступки артисту неизвестна, но он давно лечился у психиатра в частной клинике.

Евгений Кунгуров (фото из открытых источников)

Евгений Кунгуров страдал от алкогольной зависимости и имел много ментальных проблем. Как информируют российские СМИ, его тело было обнаружено 9 апреля возле дома в центре Москвы.

Перед самоубийством россиянин сообщил жене о том, что хочет лишить себя жизни, и перестал отвечать на ее звонки и сообщения. Женщина начала искать помощи, обратилась в спасательную службу, но было уже поздно. Без отца остались двое детей: 2-летняя дочь и 8-летний сын.

Кунгуров был среди тех, кто поддерживал войну в Украине, захватнические действия Кремля, адресовал свои песни русским солдатам. В 2014 году он с оркестром выступил на пророссийском концерте в центре Москвы. Он был посвящен аннексии Крыма.

К тому же Кунгуров часто пел "на разогреве" перед выступлениями хозяина Кремля Владимира Путина. После войны артист неоднократно выступал с концертными программами во временно оккупированном Херсоне и Мелитополе. Там, кроме того, что пел, он "вливал" пророссийскую пропаганду местным поклонникам.

Известно, что Путин наградил Кунгурова званием заслуженного артиста Чеченской Республики и Ингушетии. У певца всегда были хорошие гонорары и приверженность представителей российской власти.





Напомним, что "Комментарии" писали о том, что из ирка OnlyFans Coconut Kitty совершила самоубийство . Диана Дитс, которая была популярной моделью в OnlyFans под именем Coconut Kitty покончила с собой из-за депрессии и проблем с психическим здоровьем.