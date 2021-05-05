logo
Русский Українська

BTC/USD

55256.60

ETH/USD

3383.43

LTC/USD

331.29

USD/UAH

27.90

EUR/UAH

33.50

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Россия Российский политтехнолог рассказал, когда Путин может уйти с поста президента
commentss НОВОСТИ Все новости

Российский политтехнолог рассказал, когда Путин может уйти с поста президента

Президент России Владимир Путин может покинуть свой пост уже через три года

сегодня, 09:05
Автор:

Кириєнко Анна

Российский политтехнолог и публицист Станислав Белковский рассказал, когда президент РФ Владимир Путин может уйти с должности. Данный вопрос обсуждается в программе "Все по беспределу" на Апостроф ТВ.

Российский политтехнолог рассказал, когда Путин может уйти с поста президента

Когда Владимир Путин может уйти с поста президента России. Фото: РБК

По словам политтехнолога, глава России может освободить место президента в 2024 году. А преемника Путина могут уже назвать до осени 2023 года. Причем это может быть не один конкретный человек, а целый коллектив. То есть страной могут управлять несколько человек — чиновников. Конечно, в государстве изберут президента, однако он не будет полностью контролировать страну, как делает это сейчас Путин

"Консенсусной фигуры преемника Путина в России нет и ее не может быть, поскольку Путин как любой тактик будет оттягивать это решение до последнего момента. Это решение будет приниматься через два года — в 2023 году, и тогда, собственно, эта фигура и кристаллизуется", — заявил Белковский.

Кроме того, Станислав Белковский сообщил, что по закону в 2023 году в отставку должен уйти и мэр Москвы Сергей Собянин. Политтехнолог убежден, что фигура преемника президента РФ и преемника мэра Москвы, передача управления столицей России связываются в один узел. Поэтому именно в этот период можно будет ожидать новые фигуры в политике.

Напомним, что ранее руководитель отечественной делегации в ТКГ по вопросам Донбасса Леонид Кравчук рассказал, как строить переговоры с Путиным. Мнение политика читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" сообщал, что президент Соединенных Штатов Америки рассчитывает встретиться с главой РФ Владимиром Путиным уже в июне этого года. При каких условиях может состояться встреча, узнавайте здесь.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://apostrophe.ua/ua/news/society/2021-05-04/operatsiya-preemnik-v-rossii-nazvali-neojidannyiy-stsenariy-uhoda-putina/231072
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ