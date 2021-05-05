Российский политтехнолог рассказал, когда Путин может уйти с поста президента

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Кириєнко Анна
Российский политтехнолог и публицист Станислав Белковский рассказал, когда президент РФ Владимир Путин может уйти с должности. Данный вопрос обсуждается в программе "Все по беспределу" на Апостроф ТВ.
Когда Владимир Путин может уйти с поста президента России. Фото: РБК
По словам политтехнолога, глава России может освободить место президента в 2024 году. А преемника Путина могут уже назвать до осени 2023 года. Причем это может быть не один конкретный человек, а целый коллектив. То есть страной могут управлять несколько человек — чиновников. Конечно, в государстве изберут президента, однако он не будет полностью контролировать страну, как делает это сейчас Путин
Кроме того, Станислав Белковский сообщил, что по закону в 2023 году в отставку должен уйти и мэр Москвы Сергей Собянин. Политтехнолог убежден, что фигура преемника президента РФ и преемника мэра Москвы, передача управления столицей России связываются в один узел. Поэтому именно в этот период можно будет ожидать новые фигуры в политике.
Напомним, что ранее руководитель отечественной делегации в ТКГ по вопросам Донбасса Леонид Кравчук рассказал, как строить переговоры с Путиным. Мнение политика читайте в нашем материале.
Также сайт "Комментарии" сообщал, что президент Соединенных Штатов Америки рассчитывает встретиться с главой РФ Владимиром Путиным уже в июне этого года. При каких условиях может состояться встреча, узнавайте здесь.
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