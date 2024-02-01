Российский правозащитник рассказал, могут ли в РФ возродить ГУЛАГ

Депутат
российской Госдумы Андрей Гурулев заявил, что в РФ нужно возродить ГУЛАГ, чтобы
наказывать тех, кто "вредит обществу".
ГУЛАГ никуда не делся
"Мне сейчас
говорят: "Ты хочешь устроить опять ГУЛАГ". Ну, я честно говорю, что хочу, чтобы
те, кто сегодня вредит нашей Родине здесь, внутри, радостно махали кайлом в
районе Колымского тракта. Это правда! Не только я этого хочу, но и народ хочет
этого", — заявил российский политик, который неоднократно делал неоднозначные
заявления. В частности, предлагал уничтожить 20% россиян, которые не
поддерживают президента РФ Владимира Путина.
В то же время
российский правозащитник Александр Черкасов считает, что к заявлениям Гурулева
не стоит относится серьезно.
"Гурулев может
говорить сколько угодно. Политика — это не его дело. Он нужен для брутальных
высказываний, чтобы шокировать общественность так, чтобы все попадали", -
отметил правозащитник.
Впрочем, по его
словам, ГУЛАГ никуда не делся, а реформировался. Правозащитник отметил, что на территории
самой России, в Мордовии, например, сидят политические заключенные.
"Другое дело,
кого и сколько Гурулев хотел бы туда отправить. Сейчас это система, которая
отнюдь не сводится к колониям, тюрьмам и так далее. Она не в состоянии
переварить большое количество заключенных. К массовым репрессиям она не
приспособлена", — добавил Черкасов.
Напомним, ранее "Комментарии"
рассказывали в каких странах больше всего
заключенных в тюрьмах. Известно, что Украина ранее входила в число стран с наибольшим
количеством заключенных. Так, в украинских тюрьмах находилось
52 973 человек. А уровень заключения в Украине был
выше среднего показателя по Европе — 125,7 заключенных на 100 тыс. жителей. Об
этом говорили данные ежегодной уголовной статистики Совета Европы.
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