Российский правозащитник рассказал, могут ли в РФ возродить ГУЛАГ

Депутат российской Госдумы Андрей Гурулев заявил, что в РФ нужно возродить ГУЛАГ, чтобы наказывать тех, кто "вредит обществу".

ГУЛАГ никуда не делся

"Мне сейчас говорят: "Ты хочешь устроить опять ГУЛАГ". Ну, я честно говорю, что хочу, чтобы те, кто сегодня вредит нашей Родине здесь, внутри, радостно махали кайлом в районе Колымского тракта. Это правда! Не только я этого хочу, но и народ хочет этого", — заявил российский политик, который неоднократно делал неоднозначные заявления. В частности, предлагал уничтожить 20% россиян, которые не поддерживают президента РФ Владимира Путина.

В то же время российский правозащитник Александр Черкасов считает, что к заявлениям Гурулева не стоит относится серьезно.

"Гурулев может говорить сколько угодно. Политика — это не его дело. Он нужен для брутальных высказываний, чтобы шокировать общественность так, чтобы все попадали", - отметил правозащитник.

Впрочем, по его словам, ГУЛАГ никуда не делся, а реформировался. Правозащитник отметил, что на территории самой России, в Мордовии, например, сидят политические заключенные.

"Другое дело, кого и сколько Гурулев хотел бы туда отправить. Сейчас это система, которая отнюдь не сводится к колониям, тюрьмам и так далее. Она не в состоянии переварить большое количество заключенных. К массовым репрессиям она не приспособлена", — добавил Черкасов.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали в каких странах больше всего заключенных в тюрьмах. Известно, что Украина ранее входила в число стран с наибольшим количеством заключенных. Так, в украинских тюрьмах находилось 52 973 человек. А уровень заключения в Украине был выше среднего показателя по Европе — 125,7 заключенных на 100 тыс. жителей. Об этом говорили данные ежегодной уголовной статистики Совета Европы.



