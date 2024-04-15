Российский продюсер рассказал о зависимости известной российской певицы

Известный продюсер из РФ, путинист Иосиф Пригожин рассказал, как его жена, певица Валерия, поддерживает свою стройную фигуру уже много лет. Пригожин признался, что у певицы особенная зависимость, потому что боится набрать хоть несколько килограммов лишнего веса.

Продюсер Иосиф Пригожин (фото из открытых источников)

Давая интервью журналистам одного из российских СМИ, продюсер и муж звезды отметил, что Валерия одержима темой похудения, артистка даже в ресторан берет с собой вес, чтобы взвесить каждое блюдо:

"Она не просто вес носит в рестораны, она фотографирует и отчитывается перед нутрициологом, сколько она съела. Просто невыносимо, ты приходишь в хорошую компанию, где в принципе телефонами пользоваться нежелательно, и она фотографирует и отправляет вместо того, чтобы общаться в компании".

Звездные супруги поделились некоторыми подробностями собственной личной жизни. Валерия жаловалась на Пригожина, что он не хочет обсуждать с ней работу дома.

"Я не люблю, когда выясняет рабочие моменты дома, потому что иногда это бывает в очень экспрессивной манере. Ну прям сильно не нравится. Хочет кляп вставить, а я вместо этого культурно выпроваживаю. У нас кстати есть, но ни разу". .. и наручники есть! У нас все есть, но ни разу по назначению не пробовали", — рассказала звезда.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Российский продюсер напал на Вайкуле и артистов, выступающих против агрессии РФ. По словам легендарной прибалтийской эстрадной певицы Лаймы Вайкуле, поддерживающей Украину и осудившей российское военное вторжение РФ, она сейчас ни при каких обстоятельствах не поедет, чтобы выступить в стране-агрессорке. За эти слова ей досталось в ответ в российских пропагандистских изданиях от русского путиниста и музыкального продюсера Иосифа Пригожина.