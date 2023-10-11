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Российский пропагандист и актер выдал циничное заявление о разбомбленном театре в Мариуполе

Российский пропагандист и актер Иван Охлобыстин выдал свежие кремлевские тезисы

сегодня, 22:59
Автор:
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Лиля Воробьева
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 Представитель кремлевских пропагандистов, известный тем, что выражает собственные великодержавно-шовинистические взгляды, актер Иван Охлобыстин внезапно высказался о себе и заявил, что он "шут".

Российский пропагандист и актер выдал циничное заявление о разбомбленном театре в Мариуполе

Иван Охлобыстин (фото из открытых источников)

Затем он продолжил и назвал визиты его коллег, поддерживающих кремлевский режим на временно оккупированные территории Украины "цирковой клоунадой". Однако раскаиваться за свои поступки пропагандист не захотел. Охлобыстин, только на камеру проявляющий "храбрость", сообщил, что летом этого года посетил почти уничтоженный российскими захватчиками город — Мариуполь. Актер говорил, что был в разбомбленном оккупантами драмтеатре и разрыдался.


Оказывается, актер плакал по той причине, когда в пропагандистском шоу увидел маленькую девочку-актрису.

"З труппы из 40 человек живыми остались 16. Но они все равно открыли новый сезон, представили жанровые сценки – женщина с коляской, пожилые люди играют в шахматы. И выходит девочка с удивительным голосом и поет: "Ах, как хочется вернуться" [песня "Городок" Анжелики Варум]. Я заплакал. Я вообще не сентиментальный человек, но это для меня пример абсолютного служения актера своему народу", – заключил пропагандист.


Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский актер и фанат Путина сделал безумное заявление об уничтожении Украины. Путинист из РФ, известный артист Иван Охлобыстин, отвечая на вопросы журналистов, дал понять, как сильно Российская Федерация опасается Украины. По его словам, российская программа-минимум – отрезать нашу страну от моря. Жители РФ и их параноик Путин очень ужасаются сильной Украине, поэтому хотят поделить ее.  



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