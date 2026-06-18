В ночь на 18 июня 2026 г. Силы обороны Украины совершили массированную атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов на военные и стратегические объекты в Москве, а также в Ростовской области. В социальных сетях мгновенно распространились многочисленные видеозаписи ночного боя, ярко демонстрирующие неспособность российских противоракетных систем противодействовать воздушным угрозам нового типа. На опубликованных кадрах четко зафиксировано, как выпущенные противоракеты оккупантов пролетают мимо украинских БПЛА, не нанося им никакого вреда.

Последствия обстрела Москвы

Следствием хаотического огня и некорректного применения систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в жилых кварталах стали масштабные разрушения гражданской инфраструктуры самой российской столицы.

"Очередной ночной инцидент снова наглядно продемонстрировал, что именно российский РЭС является наибольшей угрозой для местных гражданских жителей, — подчеркнул руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, комментируя последствия противовоздушного боя. — Этот факт еще раз официально доказан Москвой".

Из-за неудачных попыток перехвата и сбивания беспилотников с курса с помощью радиоэлектронного подавления, один из летательных аппаратов сменил траекторию и упал на территории крупнейшего московского торгового комплекса "Садовод". Сейчас там зафиксирован огромный костер, на месте работают экстренные службы города. Кроме того, еще один дрон из-за вмешательства РЭБ врезался в жилое многоэтажное здание, нанеся значительные повреждения конструкций.

Специалисты отмечают, что попытка Кремля прикрыть военные объекты внутри мегаполиса гражданскими кварталами каждый раз приводит к подобным последствиям.

"На кадрах очевидцев отлично видно, как работа российских систем ПВО и глушилок приводит лишь к тому, что удары приходятся по гражданским объектам, — добавляют эксперты Центра изучения оккупации, анализируя видео с места событий. — Вместо защиты армия РФ фактически направляет опасность на головы собственных граждан".

Официальные власти Ростова и Москвы традиционно отчитываются об "успешном сбитии всех целей", пытаясь замалчивать реальные масштабы разрушений и пожаров на гражданских объектах.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что украинские разработчики по оборонному проекту SkyFall провели глубокую модернизацию своей передовой системы перехвата беспилотников P1-SUN Long. Обновленный беспилотник получил уникальные возможности искусственного интеллекта, позволяющие ему эффективно противодействовать враждебным средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).



