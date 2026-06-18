У ніч на 18 червня 2026 року Сили оборони України здійснили масовану атаку з використанням безпілотних літальних апаратів на військові та стратегічні об'єкти в Москві, а також у Ростовській області. У соціальних мережах миттєво поширилися численні відеозаписи нічного бою, які яскраво демонструють неспроможність російських протиракетних систем протидіяти повітряним загрозам нового типу. На опублікованих кадрах чітко зафіксовано, як випущені протиракети окупантів пролітають повз українські БПЛА, не завдаючи їм жодної шкоди.

Наслідки обстрілу Москви

Наслідком хаотичного вогню та некоректного застосування систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) у житлових кварталах стали масштабні руйнування цивільної інфраструктури самої російської столиці.

"Черговий нічний інцидент знову наочно продемонстрував, що саме російський РЕБ є найбільшою загрозою для місцевих цивільних мешканців, — наголосив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, коментуючи наслідки протиповітряного бою. — Цей факт вкотре офіційно доведено Москвою".

Через невдалі спроби перехоплення та збиття безпілотників з курсу за допомогою засобів радіоелектронного придушення, один із літальних апаратів змінив траєкторію та впав на території найбільшого московського торговельного комплексу "Садовод". Наразі там зафіксовано величезне вогнище, на місці працюють екстрені служби міста. Крім того, ще один дрон через втручання РЕБ врізався у житлову багатоповерхову будівлю, спричинивши значні пошкодження конструкцій.

Фахівці зазначають, що намагання Кремля прикрити військові об'єкти всередині мегаполіса цивільними кварталами щоразу призводить до подібних наслідків.

"На кадрах очевидців чудово видно, як робота російських систем ППО та глушилок призводить лише до того, що удари приходяться по цивільних об'єктах, — додають експерти Центру вивчення окупації, аналізуючи відео з місця подій. — Замість захисту, армія РФ фактично спрямовує небезпеку на голови власних громадян".

Офіційна влада Ростова та Москви традиційно звітує про "успішне збиття всіх цілей", намагаючись замовчувати реальні масштаби руйнувань та пожеж на цивільних об'єктах.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що українські розробники з оборонного проєкту SkyFall провели глибоку модернізацію своєї передової системи перехоплення безпілотників P1-SUN Long. Оновлений безпілотник отримав унікальні можливості штучного інтелекту, що дозволяють йому ефективно протидіяти ворожим засобам радіоелектронної боротьби (РЕБ).



