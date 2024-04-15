Российский рэпер признался, почему сбежал из РФ и сделал заявление о Путине.

Популярный российский музыкант, рэпер Алишер Моргенштерн во время очередного сдержания высказал обвинение своему бывшему продюсеру Артему Клюшину во лжи. Еще рэпер сказал, что продюсер договаривался в Кремле о лояльности музыканта.

Рэпер Алишер Моргенштерн (фото из открытых источников)

Алишер Моргенштерн в очередной раз отмечает, что он выступает против войны и не будет поддерживать захватническую политику российского президента Владимира Путина. Продюсер подчеркнул, чтобы рэпер не записывал антивоенный клип "12", а когда он его не послушает, то будет иметь проблемы:

"Мой отъезд из России – это его план. Меня из-за него выгнали из России, назвали предателем. Начинается война и я хочу снять клип "12". Он единственный отказывал меня выпускать его под страхом смерти".

Российский рэпер сказал, что Артем Клюшин якобы договорился в Кремле, что рэпер поддержит РФ и политику Путина. Потому что клип "12" они восприняли как протест по отношению к власти.

После обнародования видео Клюшин посылал сообщения будто бы от чеченцев музыканта, которые его угрожали убить. Это и побудило рэпера эмигрировать за границу. Сейчас, как говорит музыкант, понял, что его не могли убить только за один клип. Моргенштерн убедился, что Клюшин сам подстроил эти угрозы.

"Эта ш****дра, когда началась война, первой мне написала: "Выложи Z в "историю", тогда сможем вернуться в Россию. Я против войны, меня не интересует государство. Я против того, чтобы люди умирали", — высказался по этому поводу Моргенштерн.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что рэпер из Одессы получил российское гражданство . Бывший житель Одессы Денис Устименко, которого знают благодаря избранному им сценическому псевдониму Джигану, показался с паспортом РФ. Рэпер, промолчавший о начале войны на родине и одобряющий политику хозяина Кремля, цинично пришел на выборы с только полученным российским паспортом.