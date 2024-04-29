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Российский рэпер спаивает свою 12-летнюю дочь

Дочь Джигана не стала скрывать, что дома ей уже предлагают алкоголь.

29 апреля 2024, 23:45
Автор:
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Лиля Воробьева
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Российский рэппер, сторонник путинского режима Джиган уже много лет ведет борьбу с наркотической зависимостью. Его плохой пример видят четверо детей рэпера, матерью которых является российская блоггерша Оксана Самойлова.

Российский рэпер спаивает свою 12-летнюю дочь

Рэпер Джиган (фото из открытых источников)

При том, что плохие привычки артиста в его семье осуждаются, старшая дочь, 12-летняя Ариэла, находясь в подростковом возрасте, уже пробовала алкоголь. Спиртными напитками ее угощали сами родители.

В частности, на одном из российских шоу девочка признается, что Джиган давал ей стоить пиво. Не лучше на самом деле и сама Самойлова, которая выдает себя за идеальную маму – она делилась с Ариэлой вином.

"Папа давал пивко. Ну там вино какое-нибудь", — рассказывает девочка. Когда Самойлова переспрашивала, когда дочь успела попробовать вино, Ариэла сказала, что мама сама ее угостила. "Ой, вырезать это!" – со смехом произнесла блоггерша, и замахала руками в камеру.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что рэпер из Одессы получил российское гражданство . Бывший житель Одессы Денис Устименко, которого знают благодаря избранному им сценическому псевдониму Джигану, показался с паспортом РФ. Рэпер, промолчавший о начале войны на родине и одобряющий политику хозяина Кремля, цинично пришел на выборы с только полученным российским паспортом.

Рэпер обнародовал сторез с избирательного участка, где можно увидеть, что со стороны лежит его красный паспорт, а артист поставил галочку у фамилии кандидата Путина, уже два года, как начал кровавое вторжение на Украину. При этом, во вторник бывший одессит показал отметку геолокации, находящейся теперь не среди захватчиков, а в помещении Главного консульства РФ в Дубае.



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Источник: https://t.me/neopra_blin/9263
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