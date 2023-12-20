Российский режиссер публично признался, что его поразил Зеленский

Представитель российской драматургии Иван Вырыпаев, уже несколько лет живущий на территории Польши, рассказал о своих впечатлениях от деятельности президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он сказал , отвечая на вопросы российского телеканала "Дождь".

Иван Вырыпаев (фото из открытых источников)

Он увлекается украинским президентом и называет Зеленского политиком, который его в этом году наиболее поразил. Еще российский режиссер отметил, что всем артистам следует брать пример с него.

"Меня Зеленский поразил очень. Правда, поразил меня. Я, конечно, не ожидал от него этого", — сказал Вырыпаев.

Он вспоминает, что еще в 2013 году Владимир Зеленский участвовал в "Голубом огоньке", это было причиной снобизма гостя. Драматург размышлял, как он поступил бы на месте Владимира Зеленского.

"Я бы возможно убегал, как раз наоборот. А он вот остался. Для меня это вообще урок, и вообще всем артистам урок", – говорит артист.

Российский режиссер доволен тем, что Зеленский взял на себя ответственность.

"Я вижу, что человек взял на себя роль менеджера взрослого в смысле ответственности. Вот он делает это, он по настоящему менеджер войны, он точно себя назвал, он именно классно это делает и пытается это делать. Вот у меня, правда, такое увлечение ", – подытожил российский артист.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский продюсер напал на Вайкуле и артистов, выступающих против агрессии РФ. По словам легендарной прибалтийской эстрадной певицы Лаймы Вайкуле, которая поддерживает Украину и осудила российское военное вторжение РФ, она сейчас ни при каких обстоятельствах не поедет, чтобы выступить в стране-агрессорке. За эти слова ей досталось в ответ в русских пропагандистских изданиях от русского путиниста и музыкального продюсера Иосифа Пригожина.