Российский режиссер, живущий в США, хочет снять фильм о детях из Бахмута: украинцы возмущены

По информации кинорежиссера из Украины Ивана Сауткина, его российский коллега Александр Молочников, ныне проживающий в Нью-Йорке, намерен приехать в Украину и снять фильм о детях из города Бахмут.

Российский режиссер планирует снять фильм о детях из Бахмута (фото из открытых источников)

"Съемки запланированы на 16-17-18 марта. Снимать они будут в реальных руинах. Я подслушал телефонный разговор, во время которого режиссер пытался привлечь к съемкам украинских специалистов и должен сказать, этот парень очень уверен в успехе своей затеи. Ладно. Россиянин хочет снять проукраинскую агитку, но есть нюанс...", -пишет украинец.

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Украинский режиссер придерживается мнения, что даже те жители РФ, которых теперь позиционируют как "хорошие русские", должны наконец прекратить помогать нам решать наши проблемы.

"Почему "хорошие русские" не занимаются своими вопросами, а пытаются лезть в наши? Почему у этих людей есть поддержка от офиса президента? Почему? И это на фоне того, что мы ищем деньги на свои проекты по всему миру и на каждом шагу должны доказывать, что имеем право на жизнь", — возмущается украинский кинорежиссер.



Напомним, что "Комментарии" писали о том, что украи нский режиссер обманул Минкульт и уехал в Россию. В украинских медиа обнародована информация, что украинский режиссер Тарас Голубков стал режиссером клипа российской исполнительницы Клавы Коки. Художник также обратился за разрешением на выезд в Министерство культуры, но указал чиновникам совсем другую цель командировки. Как сообщило Министерство представителям сайта kp.ua, Голубков получил разрешение на выезд с 14 по 30 октября 2022 года. Чиновники уверяют, что режиссер заботился о разрешении поехать в Европу и создать документальный фильм о войне в родной стране. С этой целью он представил все необходимые документы.