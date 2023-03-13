logo

BTC/USD

24326.63

ETH/USD

1686.51

LTC/USD

82.36

USD/UAH

38.40

EUR/UAH

40.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Российский режиссер, живущий в США, хочет снять фильм о детях из Бахмута: украинцы возмущены
commentss НОВОСТИ Все новости

Российский режиссер, живущий в США, хочет снять фильм о детях из Бахмута: украинцы возмущены

В соцсетях пользователи поражены цинизмом

13 марта 2023, 22:30
Поделитесь публикацией:
Автор:

Лиля Воробьева

По информации кинорежиссера из Украины Ивана Сауткина, его российский коллега Александр Молочников, ныне проживающий в Нью-Йорке, намерен приехать в Украину и снять фильм о детях из города Бахмут.

Российский режиссер, живущий в США, хочет снять фильм о детях из Бахмута: украинцы возмущены

Российский режиссер планирует снять фильм о детях из Бахмута (фото из открытых источников)

"Съемки запланированы на 16-17-18 марта. Снимать они будут в реальных руинах. Я подслушал телефонный разговор, во время которого режиссер пытался привлечь к съемкам украинских специалистов и должен сказать, этот парень очень уверен в успехе своей затеи. Ладно. Россиянин хочет снять проукраинскую агитку, но есть нюанс...", -пишет украинец.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Украинский режиссер придерживается мнения, что даже те жители РФ, которых теперь позиционируют как "хорошие русские", должны наконец прекратить помогать нам решать наши проблемы.

"Почему "хорошие русские" не занимаются своими вопросами, а пытаются лезть в наши? Почему у этих людей есть поддержка от офиса президента? Почему? И это на фоне того, что мы ищем деньги на свои проекты по всему миру и на каждом шагу должны доказывать, что имеем право на жизнь", — возмущается украинский кинорежиссер.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что украинский режиссер обманул Минкульт и уехал в Россию. В украинских медиа обнародована информация, что украинский режиссер Тарас Голубков стал режиссером клипа российской исполнительницы Клавы Коки. Художник также обратился за разрешением на выезд в Министерство культуры, но указал чиновникам совсем другую цель командировки. Как сообщило Министерство представителям сайта kp.ua, Голубков получил разрешение на выезд с 14 по 30 октября 2022 года. Чиновники уверяют, что режиссер заботился о разрешении поехать в Европу и создать документальный фильм о войне в родной стране. С этой целью он представил все необходимые документы.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/ivan.sautkin/posts/pfbid02wQdcKfzbmhyxfEugx3iZxmAx8RaThfnqnYsaRBUNzJJGq7bwCWmyMzDsQvMoWWYBl?__cft__%5B0%5D=AZWe7hMVXKWtr2ppG7gr_G7sZuX2PlFm0sQDjhXIALVKW_gfNi2oIJ4_u_Q1b9QKNf5Nfix8jXCeqb_GeJWI7zQnbfEnhUOyS37xa_Z1uNSQqdCoKHYUZB5UpuQ
Теги:
comments

Обсуждения

rrrrr

13 марта 2023, 23:39

Секс знакомства в вашем городе - реальные анкеты людей, которые ищут и хотят секса. Заходи и просматривай фото без регистрации!------- http://redirect.sk/kiska


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!