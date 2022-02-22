Российский рубль обрушился на фоне обострения ситуации с Украиной

В начале торговой недели российский фондовый рынок упал более чем на 8% на фоне обострения ситуации на востоке Украины. Доллар поднялся выше 78 рублей, евро приблизился к 89 рублям. Об этом сообщает Forbes. Доллар подорожал на 1,2% и впервые с 14 февраля преодолел отметку в 78 рублей. На максимуме американская валюта стоила 78,7 рубля. Евро вырос на 1,4% и на максимуме торговался за 88,8 рубля.

Российский рубль - фото из лькрытых источников

Согласно данным фондовых бирж, 21 февраля индекс МосБиржи опустился на 8,5% и составил 3103,34 пункта, что составляет минимум с конца 2020 года. Падение "происходит широким фронтом, большие потери терпят представители многих секторов", сообщают аналитики "БКС Мир инвестиций". По их словам, обвал мог спровоцировать заявление представителя так называемой "народной милиции ДНР" Эдуарда Басурина о том, что самопровозглашенные республики Донбасса нуждаются в "финансовой, военной и моральной помощи со стороны РФ". В то же время индекс РТС упал до 1245,86 пункта, снизившись на 10,4%. По замечанию аналитиков, в обозримом будущем рубль, вероятно, останется слабым. По их словам, краткосрочный потенциал укрепления рубля останется ограниченным, особенно "в условиях дальнейшей геополитической эскалации".

Напомним, в понедельник, 21 февраля, российский президент Владимир Путин признал "независимость" и "суверенность" так называемых "ДНР" и "ЛНР". Сделал это в конце своего обращения, во время которого сделал много резких выпадов в адрес Украины и Запада. Эксперты, опрошенные "Комментарии", проанализировали последствия этого решения хозяина Кремля. Политический эксперт дипломат Вадим Трюхан считает, что признанием "Л/ДНР" Путин дал шанс. Всем.

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