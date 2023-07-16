Российский скандальный шоумен устроил скандал в отеле

Шоумен из РФ Сергей Соседов, ставший известным из-за участия в украинском вокальном шоу "Х-фактор", теперь устраивает скандалы в гостинице в городе Витебск.

Сергей Соседов (фото из открытых источников)

Соседова и так хорошо знают за его проделки, но теперь он снова подтверждает собственную неуравновешенность. Сердитый россиянин спустился со своего номера на первый этаж и стал воспитывать представителей гостиничного персонала.

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"Я постоянно слышу: "Бах, бах, бах". Объясните, кто это делает? Потому, что это вредительство просто! Я не могу заснуть", — кричал на испуганных горничных Соседов.

Житель гостиницы хотел извиниться и угомонить Соседова, но он, при этом, не собирался останавливаться.

"Сергей Соседов устроил бучу в одной из гостиниц Витебска. Пух и перья полетели, пух и перья", — сообщили российские СМИ, вспоминая интервью артиста Елене Жигаловой, когда он назвал себя не скандальным человеком, однако, если шоумена кто-то будет тревожить, то пух и перья полетят от них.

Кстати, Сергей Соседов прославился, как стал одним из судей шоу "Х-фактор" в нашей стране. Россиянин много лет был, как наставник начинающих артистов. Но после полномасштабного российского вторжения, шоумен выступил за страну-агрессорку. К тому же, артист резко и критично говорит об артистах, покинувших РФ из-за войны.

Например, он думает, что Пугачева, осуждающая войну в Украине, много о себе думает. Как он говорит, в "величии" Примадонны виновны журналисты и ее окружение, восхваляющие певицу.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Сергей Соседов неоднозначно высказался об отношениях Пугачевой с Галкиным. Яркий представитель российского шоу-бизнеса сделал неожиданное заявление. Он сказал, что между Максимом Галкиным и Аллой Пугачевой не может быть секса, а все их романтические отношения только игрой.