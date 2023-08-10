Российский тренер закатила истерику по поводу инициативы Украины

Главная тренер российской сборной по синхронному плаванию Татьяна Покровская закатила истерику Причина ясна, Украина призывает запретить въезжать всем российским спортсменам на территорию тех стран, где проходят международные соревнования.

Татьяна Покровская (фото из открытых источников)

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Как утверждает Татьяна Покровская, в Украине спят и видят, чтобы гражданам РФ было каждый раз еще хуже.

"Украина уже не знает, какой способ лучше испортит жизнь россиянам. Их нацию, откровенно говоря, зомбируют. Внушают украинцам, что Россия — враг номер один. И с каждым разом это делается все больше и больше, особенно в спорте. Но мы не должны обращать внимание на их высказывания, а должны продолжать вести диалог только с организациями, которые могут повлиять на наше участие в летних играх и чемпионатах мира, потому что участвовать все равно нужно, если будет такая возможность, но только если для всех будут одинаковые правила. В соревнованиях всегда важен честный подход. А Украину слушать не стоит, они не успокоятся", – выплевывает свой яд тренер из Российской Федерации.

К тому же спортсмены должны отвечать установленным критериям, в частности, не поддерживать военное вторжение в Украину.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что советский чемпион обозвал украинцев . Украинским спортсменам достался возмутительный комментарий от четырехкратного олимпийского чемпиона по биатлону Александра Тихонова. Он высказался, об инициативе представители Украины отменять обязательные рукопожатия и поклоны во время международных соревнований, где задействованы украинские, российские или белорусские атлеты.

Перед этим, во время чемпионата мира по фехтованию в одном из городов Италии произошел скандал, когда представительница Украины Ольга Харлан, одержав победу, не захотела пожать руку представительнице РФ Анне Смирновой.

