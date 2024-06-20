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Российский журналист, осудивший нападение РФ, попал в реанимацию

Кушанашвили не в первый раз становится плохо. На этот раз его состояние серьезное.

20 июня 2024, 23:45
Автор:
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Лиля Воробьева
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Один из российских пропагандистских телеграмм-каналов сообщил о том, что в террористической РФ госпитализирован в одно из медицинских учреждений телеведущий и журналист Отар Кушанашвили, осуждающий войну России в Украине.

Российский журналист, осудивший нападение РФ, попал в реанимацию

Отар Кушанашвили (фото из открытых источников)

Как сообщает телеграмм-канал Mash, известный телеведущий был госпитализирован в городе в Красногорске Московской области. Эту информацию журналистам подтвердил продюсер Кушанашвили. Ему поставили диагноз: асцит напряжен (скопление жидкости в животе). Теперь шоумен в реанимации, но в сознании.

"По нашей информации, Кушанашвили стало плохо несколько недель назад. Жаловался на вздутый живот, слабость и одышку. Сегодня вместе с близкими он сам доехал до медиков и сдал анализы. Затем его положили в больницу", — сообщают журналисты канала.

Позже в СМИ появилась информация, что врачи обнаружили у журналиста злокачественную опухоль.

В 2022 году Отар Кушанашвили категорически осудил войну в Украине и поддержал дочь пропагандиста Владимира Машкова Марию, осудившую кровавую политику Владимира Путина.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что попавшему в больницу российскому певцу стало хуже. Российская знаменитость Николай Носков, который сейчас находится в больнице и находится в состоянии средней тяжести, имеет еще одно осложнение. Как сообщает российский пропагандистский телеграмм-канал Mash, у певца на фоне пневмонии еще и диагностировали закупорку легочной артерии.

Как написали журналисты канала, врачи поставили диагноз – тромбоэмболия на фоне пневмонии. Носков находится в среднетяжелом состоянии. Еще на канале сообщают, что у него развилась дыхательная недостаточность.
 



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