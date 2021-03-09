Российско-белорусские учения: что задумал Путин

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Таисия Ерохина
В марте на
территории РФ и Беларуси состоятся российско-белорусские учения. "Комментарии"
узнали у экспертов, какую опасность они несут, а также – есть ли шанс, что
Россия использует ситуацию для того, чтобы увеличить количество своих военных в
Беларуси на постоянной основе.
Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Сегодняшние отношения Москвы и Минска должны
рассматриваться в более широком контексте, где Россия видит себя в состоянии
так называемого "холодного конфликта" с Западом. Так считает
эксперт-международник, глава правления неправительственной организации "Майдан
закордонних справ", член Политсовета парии "Сила и Честь" Олег Белоколос.
"При этом, для внимательного наблюдателя не
будет секретом то, что Россия и Беларусь уже достаточно давно, и как сегодня
говорят в Белокаменной – "плотно" работают над постоянным укреплением разно
планового взаимодействия вооруженных сил. Есть основания полагать, что в
последнее время Кремль решил еще более активизировать сотрудничество с
Беларусью на этом направлении", — подчеркивает Олег Белоколос.
По его мнению, именно в этом ключе и следует
рассматривать информацию об очередных совместных российско-белорусских учениях
воздушно-десантных войск России и Сил специальных операций вооруженных сил
Республики Беларусь.
Председатель правления Центра стратегических
исследований Павел Жовниренко считает, что проконтролировать перемещение
российских войск по территории Беларуси можно.
"Для этого у нас существует Главное управление
разведки Генштаба, другие разведывательные службы. К тому же — сотрудничество с
коллегами из Польши, Литвы, США и других стран НАТО, — поясняет он. — Но чтобы
РФ оставила в Беларуси войска, ей не нужно проводить учения. Лукашенко,
значительно ослабленный после протестов, считает, что российские вооруженные
силы могут его поддержать, если ситуация усугубится. Путин ему это якобы
пообещал еще в прошлом году. Так что считать, что Россия ждет учений для того,
чтобы ввести войска в Беларусь – наивно. Они могут туда пройти в любой момент.
И уже там есть. Могут надеть шевроны белорусской армии, прицепить на технику
белорусские номера. Это для россиян – обычная практика".
Павел Жовниренко уверен, что мы должны
учитывать вероятность широкомасштабного наступления российских военных.
"И со стороны Беларуси, и со стороны
оккупированной части Донбасса, и со стороны аннексированного Крыма, и со
стороны контролируемого Россией Приднестровья. Как и собственно со стороны
украино-российской границы. Это нужно понимать – передавать соответствующие
сигналы мировому сообществу и максимально укреплять свои нацбезопасность и
оборону", — резюмирует председатель правления Центра стратегических
исследований.
Как ранее сообщалось, эксперты пояснили обострение
на Донбассе и тупик в переговорах.
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