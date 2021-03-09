Российско-белорусские учения: что задумал Путин

В марте на территории РФ и Беларуси состоятся российско-белорусские учения. "Комментарии" узнали у экспертов, какую опасность они несут, а также – есть ли шанс, что Россия использует ситуацию для того, чтобы увеличить количество своих военных в Беларуси на постоянной основе.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Кремль решил еще более активизировать сотрудничество с Беларусью"

Сегодняшние отношения Москвы и Минска должны рассматриваться в более широком контексте, где Россия видит себя в состоянии так называемого "холодного конфликта" с Западом. Так считает эксперт-международник, глава правления неправительственной организации "Майдан закордонних справ", член Политсовета парии "Сила и Честь" Олег Белоколос.

"При этом, для внимательного наблюдателя не будет секретом то, что Россия и Беларусь уже достаточно давно, и как сегодня говорят в Белокаменной – "плотно" работают над постоянным укреплением разно планового взаимодействия вооруженных сил. Есть основания полагать, что в последнее время Кремль решил еще более активизировать сотрудничество с Беларусью на этом направлении", — подчеркивает Олег Белоколос.

По его мнению, именно в этом ключе и следует рассматривать информацию об очередных совместных российско-белорусских учениях воздушно-десантных войск России и Сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь.

"Мы должны учитывать вероятность широкомасштабного наступления российских военных"

Председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко считает, что проконтролировать перемещение российских войск по территории Беларуси можно.

"Для этого у нас существует Главное управление разведки Генштаба, другие разведывательные службы. К тому же — сотрудничество с коллегами из Польши, Литвы, США и других стран НАТО, — поясняет он. — Но чтобы РФ оставила в Беларуси войска, ей не нужно проводить учения. Лукашенко, значительно ослабленный после протестов, считает, что российские вооруженные силы могут его поддержать, если ситуация усугубится. Путин ему это якобы пообещал еще в прошлом году. Так что считать, что Россия ждет учений для того, чтобы ввести войска в Беларусь – наивно. Они могут туда пройти в любой момент. И уже там есть. Могут надеть шевроны белорусской армии, прицепить на технику белорусские номера. Это для россиян – обычная практика".

Павел Жовниренко уверен, что мы должны учитывать вероятность широкомасштабного наступления российских военных.

"И со стороны Беларуси, и со стороны оккупированной части Донбасса, и со стороны аннексированного Крыма, и со стороны контролируемого Россией Приднестровья. Как и собственно со стороны украино-российской границы. Это нужно понимать – передавать соответствующие сигналы мировому сообществу и максимально укреплять свои нацбезопасность и оборону", — резюмирует председатель правления Центра стратегических исследований.

Как ранее сообщалось, эксперты пояснили обострение на Донбассе и тупик в переговорах.

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