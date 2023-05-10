«Российское НАТО» на грани развала: Путин разочаровывает своих союзников

Путин и другие лидеры ОДКБ Фото из открытых источников

Россия создала собственную версию НАТО, состоящую из стран, входивших в СССР. После того, как Россия начала войну в Украине, Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) становится все более хрупкой. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Business Innsider.

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Члены "российского НАТО" за последний год убедились, что Россия не так сильна, как о ней говорили. Теперь они не уверены, сможет ли она обеспечить им эффективную защиту, а некоторые даже беспокоятся, чтобы не стать следующей жертвой РФ.

После нападения на Украину Россия становилась все более изолированной на международной арене, одними из немногих союзников Путина стали страны-члены ОДКБ. Кроме России, ОДКБ состоит из Армении, Казахстана, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана, когда-то являвшихся частью Советского Союза.

Последние месяцы показывают, что страны-союзники Путина все больше отклоняются от России. Например, Казахстан оказал помощь Украине. Армения обратилась за помощью во Францию, после того, как не получила одобрительного ответа от ОДКБ относительно регионального конфликта. В Организации договора о коллективной безопасности существует пункт, подобный статье 5 НАТО, однако после нападения на Армению ОДКБ его проигнорировало. Казахстан и Армения также проголосовали за резолюцию ООН, признающую российскую агрессию против Украины.

Эксперт из России и постсоветских государств Бирмингемского университета Ярослав Барбьери отмечает, что после нападения РФ на Украину, репутация России как защитника в регионе резко упала. В то же время страна больше рассматривается как дестабилизатор безопасности в регионе. Кроме того, российские мигранты, убегая, едут преимущественно в страны ОДКБ, что создает неблагоприятную внутреннюю ситуацию в этих государствах.

"Его (Путина) способность быть лидером в регионе будет становиться все слабее, и он будет все больше окружен государствами, диктующими условия России. И это действительно не то, что может принять режим Путина", – считает Ярослава Барбьери.

Таким образом, если эксперты прогнозируют развал альянса, если Россия не победит в Украине. Единственным исключением может стать Беларусь, почти полностью зависящая от России и помогающая в войне против Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на парад в Путин приехало несколько лидеров постсоветских государств.

Также "Комментарии" писали о премьере Британии Рише Сунаке, который назвал речь Путина на военном параде ужасной.