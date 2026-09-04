logo

BTC/USD

81236

ETH/USD

2522.56

USD/UAH

44.73

EUR/UAH

51.94

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Российское небо пугает авиакомпании: кто отказался летать в Москву
commentss НОВОСТИ Все новости

Российское небо пугает авиакомпании: кто отказался летать в Москву

Air Tanzania остановила рейсы в столицу РФ менее чем через два месяца после запуска маршрута

4 сентября 2026, 13:52
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Танзанийская авиакомпания Air Tanzania приостановила прямые рейсы между Москвой и Дар-эс-Саламом из-за риска безопасности полетов. Решение вступило в силу 4 сентября, а пассажирам, купившим билеты, пообещали вернуть средства.

Российское небо пугает авиакомпании: кто отказался летать в Москву

Самолет Air Tanzania. Фото: из открытых источников

Прямое сообщение между Россией и Танзанией было запущено только в июле. Таким образом маршрут просуществовал менее двух месяцев, прежде чем авиакомпания решила поставить его на паузу. Когда полеты могут возобновиться, неизвестно.

В заявлении Air Tanzania говорится именно о соображениях безопасности. Решение компании явилось очередным сигналом для авиационного рынка на фоне роста рисков для гражданских самолетов в российском воздушном пространстве.

Ранее аналогичный шаг сделала израильская El Al, которая приостановила полеты в Москву после оценки ситуации безопасности. Индийская Air India, со своей стороны, начала менять маршруты рейсов между США и Индией во избежание российского воздушного пространства.

Просматривают свои маршруты и отдельные турецкие перевозчики. Причина – риски, связанные с активным использованием беспилотников и работой российской противовоздушной обороны.

Для авиакомпаний проблема заключается не только в непосредственной угрозе дронов. Активность беспилотников заставляет российские службы регулярно вводить временные ограничения в работе аэропортов, что создает задержки, отмену рейсов и дополнительные расходы для перевозчиков.

В результате российское воздушное пространство, которое после начала полномасштабной войны и так осталось закрытым для значительной части западных авиакомпаний, становится менее привлекательным и для перевозчиков из третьих стран.

Остановка рейсов Air Tanzania демонстрирует, что риски уже влияют не только на европейских или североамериканских операторов. Даже авиакомпании из стран, продолжающих летать в Россию, вынуждены пересматривать свои решения, когда безопасность полетов становится вопросом первостепенного значения.

Также издание "Комментарии" сообщало, что Киев готовит новый сценарий в войне: что теперь изменится для россиян.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.instagram.com/airtanzania_atcl/p/Dc3BfdCkxC9/?hl=en
Теги:

Новости

Все новости