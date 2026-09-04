Российское небо пугает авиакомпании: кто отказался летать в Москву

Танзанийская авиакомпания Air Tanzania приостановила прямые рейсы между Москвой и Дар-эс-Саламом из-за риска безопасности полетов. Решение вступило в силу 4 сентября, а пассажирам, купившим билеты, пообещали вернуть средства.

Самолет Air Tanzania. Фото: из открытых источников

Прямое сообщение между Россией и Танзанией было запущено только в июле. Таким образом маршрут просуществовал менее двух месяцев, прежде чем авиакомпания решила поставить его на паузу. Когда полеты могут возобновиться, неизвестно.

В заявлении Air Tanzania говорится именно о соображениях безопасности. Решение компании явилось очередным сигналом для авиационного рынка на фоне роста рисков для гражданских самолетов в российском воздушном пространстве.

Ранее аналогичный шаг сделала израильская El Al, которая приостановила полеты в Москву после оценки ситуации безопасности. Индийская Air India, со своей стороны, начала менять маршруты рейсов между США и Индией во избежание российского воздушного пространства.

Просматривают свои маршруты и отдельные турецкие перевозчики. Причина – риски, связанные с активным использованием беспилотников и работой российской противовоздушной обороны.

Для авиакомпаний проблема заключается не только в непосредственной угрозе дронов. Активность беспилотников заставляет российские службы регулярно вводить временные ограничения в работе аэропортов, что создает задержки, отмену рейсов и дополнительные расходы для перевозчиков.

В результате российское воздушное пространство, которое после начала полномасштабной войны и так осталось закрытым для значительной части западных авиакомпаний, становится менее привлекательным и для перевозчиков из третьих стран.

Остановка рейсов Air Tanzania демонстрирует, что риски уже влияют не только на европейских или североамериканских операторов. Даже авиакомпании из стран, продолжающих летать в Россию, вынуждены пересматривать свои решения, когда безопасность полетов становится вопросом первостепенного значения.

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