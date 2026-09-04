Російське небо лякає авіакомпанії: хто відмовився літати до Москви

Танзанійська авіакомпанія Air Tanzania призупинила прямі рейси між Москвою та Дар-ес-Саламом через ризики для безпеки польотів. Рішення набуло чинності 4 вересня, а пасажирам, які придбали квитки, пообіцяли повернути кошти.

Літак Air Tanzania. Фото: з відкритих джерел

Пряме сполучення між Росією та Танзанією запустили лише в липні. Таким чином, маршрут проіснував менше двох місяців, перш ніж авіакомпанія вирішила поставити його на паузу. Коли польоти можуть відновитися, наразі невідомо.

У заяві Air Tanzania йдеться саме про безпекові міркування. Рішення компанії стало черговим сигналом для авіаційного ринку на тлі зростання ризиків для цивільних літаків у російському повітряному просторі.

Раніше аналогічний крок зробила ізраїльська El Al, яка призупинила польоти до Москви після оцінки безпекової ситуації. Індійська Air India, зі свого боку, почала змінювати маршрути рейсів між США та Індією, щоб уникати російського повітряного простору.

Переглядають свої маршрути й окремі турецькі перевізники. Причина — ризики, пов’язані з активним використанням безпілотників та роботою російської протиповітряної оборони.

Для авіакомпаній проблема полягає не лише у безпосередній загрозі дронів. Активність безпілотників змушує російські служби регулярно вводити тимчасові обмеження в роботі аеропортів, що створює затримки, скасування рейсів і додаткові витрати для перевізників.

У результаті російський повітряний простір, який після початку повномасштабної війни і так залишився закритим для значної частини західних авіакомпаній, стає менш привабливим і для перевізників із третіх країн.

Зупинка рейсів Air Tanzania демонструє, що ризики вже впливають не лише на європейських чи північноамериканських операторів. Навіть авіакомпанії з країн, які продовжують літати до Росії, змушені переглядати свої рішення, коли безпека польотів стає питанням першочергового значення.

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