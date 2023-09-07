Российского генерала, отвечавшего за ПВО Москвы, арестовали: появилась причина

Российский генерал-майор Константин Огиенко, еще в июле командовавший 1-й армией ПВО особого назначения, защищающего небо российской столицы, был арестован. Об этом сообщает российская служба ВВС , ссылаясь на судебное постановление.

Константин Огиенко (фото из открытых источников)

В документе говорится, что Огиенко обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

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Российские правоохранители установили, что Огиенко вступил в сговор командиром 4-й дивизии ПВО генерал-майором Дмитрием Беляцким, чтобы получить 30 млн рублей взятки за отчуждение земельного участка в районе принадлежащего Минобороны подмосковного города Долгопрудного. Они уже даже успели получить первую часть взятки в размере 500 тысяч рублей.

Стало известно, что Огиенко сдал генерал Беляцкий. Сам подозреваемый генерал свою вину не признает и отказывается давать показания.

После возбуждения дела его сняли с должности и арестовали. Срок содержания под стражей продлили до 27 ноября. Если его вину докажут, то российскому генералу грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин сделал с Суровикиным. Российский генерал Сергей Суровикин, который был задержан и находился, как пленник, но дома, после "вагнеровского" мятежа, уволили. Первый раз после внезапного исчезновения экс-военного заметили на публике.

О том, что этот генерал уволен, информирует The New York Times, ссылающийся на информацию, предоставленную двумя американскими чиновниками и источником, близким к российскому оборонному Министерству.

В частности, по информации собеседника, приближенного к российскому МО, "технически" генерал-является действующим российским офицером. Но у него не будет дальнейших "карьерных перспектив".