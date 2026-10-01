Российскую экономику предупредили о крахе: разведка назвала три причины

Российская экономика может столкнуться с серьезным кризисом на фоне растущих военных расходов, международных санкций и ударов Украины по энергетической инфраструктуре. Об этом говорится в оценке Датской службы оборонной разведки, на которую ссылается американское издание Axios.

Кризис в экономике РФ. Фото: из открытых источников

Согласно документу, сразу несколько факторов усиливают давление на российскую экономику. Среди них – масштабные расходы на войну, сохраняющиеся ограничения со стороны западных стран и повреждение объектов энергетической инфраструктуры в результате украинских атак.

"Одновременно российская экономика находится на грани крупного кризиса, вызванного военными расходами, международными санкциями и украинскими ударами по российской энергетической инфраструктуре", — говорится в оценке датской разведки.

В Копенгагене считают, что экономические трудности могут иметь последствия далеко за пределами самой России. В частности, разведслужба ожидает усиления гибридной активности Москвы против стран Запада и НАТО.

Речь идет о различных формах давления, включая разрушительные кибератаки и диверсии. В качестве потенциальных целей называются предприятия и транспортные маршруты, которые участвуют в обеспечении помощи Украине.

Таким образом, в оценке датской разведки экономическое давление на Россию рассматривается не только как финансовая проблема, но и как фактор, способный повлиять на характер дальнейшего противостояния с Западом.

При этом речь идет именно об оценке разведывательной службы, а не о подтвержденном факте наступления экономического кризиса. Насколько серьезными окажутся последствия военных расходов, санкций и ударов по энергетическим объектам, будет зависеть в том числе от способности российской экономики адаптироваться к сохраняющимся ограничениям.

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