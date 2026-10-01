Російську економіку попередили про крах: розвідка назвала три причини

Російська економіка може зіткнутися із серйозною кризою на тлі зростаючих військових витрат, міжнародних санкцій та ударів України по енергетичній інфраструктурі. Про це йдеться в оцінці Данської служби оборонної розвідки, на яку посилається американське видання Axios.

Криза економіки РФ. Фото: з відкритих джерел

Згідно з документом, одразу кілька факторів посилюють тиск на російську економіку. Серед них – масштабні витрати на війну, обмеження з боку західних країн та пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури внаслідок українських атак.

"Одночасно російська економіка перебуває на межі великої кризи, спричиненої військовими витратами, міжнародними санкціями та українськими ударами по російській енергетичній інфраструктурі", — йдеться в оцінці датської розвідки.

У Копенгагені вважають, що економічні труднощі можуть мати наслідки далеко за межами Росії. Зокрема, розвідслужба очікує на посилення гібридної активності Москви проти країн Заходу та НАТО.

Йдеться про різні форми тиску, включаючи руйнівні кібератаки та диверсії. Як потенційні цілі називаються підприємства та транспортні маршрути, які беруть участь у забезпеченні допомоги Україні.

Таким чином, в оцінці датської розвідки економічний тиск на Росію розглядається не лише як фінансова проблема, а й як фактор, здатний вплинути на характер подальшого протистояння із Заходом.

При цьому йдеться саме про оцінку розвідувальної служби, а не про підтверджений факт настання економічної кризи. Наскільки серйозними виявляться наслідки військових витрат, санкцій і ударів по енергетичних об'єктах, залежатиме в тому числі від здатності російської економіки адаптуватися до обмежень, що зберігаються.

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