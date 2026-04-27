Россию начинает трясти: пойдет ли Путин на завершение войны

Поступает все больше сигналов, которые свидетельствуют о больших проблемах в экономике РФ. Может ли Путин пойти на окончание войны, учитывая большие проблемы в экономике РФ? При каких условиях в РФ может быть бунт? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Заканчивать войну россиянам рискованно

Военный эксперт Павел Нарожный отметил, что российский диктатор Владимир Путин вынужден продолжать войну против Украины, даже несмотря на серьезные проблемы в экономике РФ. Причина – риск еще более сложных экономических проблем после завершения боевых действий.

По его словам, у России сейчас огромные проблемы в экономике, которые заключаются в дефиците бюджета за январь-февраль в размере почти 70 млрд долларов.

"Эту сумму они должны были использовать за весь год, но исчерпали за два месяца, до конца февраля. Они абсолютно официально проводят секвестр бюджета. Все, что они планировали в сентябре-ноябре 2025 года, уже весной 2026 года оказалось неактуальным", – пояснил аналитик.

Даже несмотря на то, что Украина ударами по российским НПЗ перекрыла около 40-50% их экспортных мощностей, россияне все равно заработают деньги на нефти, говорит эксперт. К тому же война в Иране подняла цены на нефть.

"В 2024 и 2025 годах российская экономика росла. В этом году, по прогнозу МВФ, она должна была вырасти на 1,1%. Но уже есть определенные сомнения, ведь за первые два месяца 2026 года совершенно официально экономика России упала на 1,8%. Это очень много, и это, по сути, начало рецессии. Но, к сожалению, в марте началась война в Иране, и цены на нефть пошли вверх. Это их вытащит. Трудно сказать, на сколько именно, но вытащит", – отметил эксперт.

По словам эксперта, заканчивать же войну россиянам рискованно, ведь тогда они столкнутся с еще более сложной ситуацией: "расходов на войну не будет, всех людей, которые сейчас находятся в армии, уволят, но санкции никто не отменит".

"Поэтому Путину нужно любой ценой продолжать войну. А продолжать ее он может только тогда, когда у него есть деньги. А деньги у него есть только тогда, когда цены на нефть высокие", – отметил Нарожный.

Все понимают, что виноват Путин, а ему нужно переложить это на то, что виноваты бояре

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко эфире Radio NV отметил, российский диктатор Владимир Путин сейчас находится в очень сложной, как в политическом, так и в психологическом плане, ситуации.

По его словам, рейтинг Путина, даже по официальным данным, упал очень низко — до 65%, а реально эту цифру нужно делить на два.

"Можно представить себе, насколько эта быдломасса разочарована своим царем, но не тем, что Россия идет к своему закономерному финалу, а разочарована тем, что нельзя бабушке позвонить из Франции. Вот такая "беда" волнует их гораздо больше, чем то, что происходит вокруг", — подчеркнул Огрызко.

Он добавил, что сейчас уже начинают раскручивать сценарий, чтобы выпустить пар, что "царь хороший, а бояре плохие", поэтому их нужно наказывать.

По его словам, экономика успешно "загибается", а специалисты только спорят — произойдет ли это в мае или в середине лета. При этом он добавил, что украинские дроны залетают уже очень далеко на территорию РФ.

"Все понимают, что виноват Путин, а ему нужно переложить это на то, что виноваты бояре. Не исключено, что где-то через месяц, максимум два, в России начнутся реальные кадровые перестановки, но согласятся ли эти бояре пойти на заклание только потому, что их туда отправит Путин? Возможно, и здесь самая большая интрига, что бояре могут сказать и поступить иначе — могут нейтрализовать этого царя, на которого потом будет легко спустить всех собак и сказать, что они находились под бешеным давлением, а виноват Путин. А мы, мол, готовы со всеми договориться, чтобы прекратить ужасную тенденцию и спасти Россию. Для Путина действительно, куда ни кинь, везде клин. Он сейчас в очень сложной и политической, и психологической ситуации", — считает Огрызко.

Читайте также на портале "Комментарии" — Европа давит, Россия держится: что не так с новыми санкциями.



