Росію починає трясти: чи піде Путін на завершення війни

Надходить дедалі більше сигналів, які свідчать про великі проблеми економіки РФ. Чи може Путін піти на закінчення війни з огляду на великі проблеми в економіці РФ? За яких умов РФ може бути бунт? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, проаналізувавши думки експертів.

Закінчувати війну росіянам ризиковано

Військовий експерт Павло Нарожний зазначив, що російський диктатор Володимир Путін змушений продовжувати війну проти України, незважаючи на серйозні проблеми в економіці РФ. Причина – ризик ще складніших економічних проблем після завершення бойових дій.

За його словами, Росія зараз має величезні проблеми в економіці, які полягають у дефіциті бюджету за січень-лютий у розмірі майже 70 млрд доларів.

"Цю суму вони мали використовувати за весь рік, але вичерпали за два місяці, до кінця лютого. Вони абсолютно офіційно проводять секвестр бюджету. Все, що вони планували у вересні-листопаді 2025 року, вже навесні 2026 року виявилося неактуальним", — пояснив аналітик.

Навіть незважаючи на те, що Україна ударами по російських НПЗ перекрила близько 40-50% їхніх експортних потужностей, росіяни зароблять гроші на нафті, каже експерт. До того ж, війна в Ірані підняла ціни на нафту.

""2024 та 2025 року російська економіка зростала. Цього року, за прогнозом МВФ, вона повинна була зрости на 1,1%. Але вже є певні сумніви, адже за перші два місяці 2026 року абсолютно офіційно економіка Росії впала на 1,8%. Це дуже багато, і це, по суті, початок рецесії. Але, на жаль, в березні розпочалась війна в Ірані, і ціни на нафту пішли вгору. Це їх витягне. Важко сказати, на скільки саме, але витягне", — упевнений експерт.

За словами експерта, закінчувати ж війну росіянам ризиковано, адже тоді вони зіткнуться з ще складнішою ситуацією: "Витрат на війну не буде, всіх людей, які зараз перебувають в армії, звільнять, але санкції ніхто не скасує".

"Тому Путіну потрібно за будь-яку ціну продовжувати війну. А продовжувати її він може лише тоді, коли в нього є гроші. А гроші у нього є лише тоді, коли ціни на нафту високі", — зазначив Нарожний.

Усі розуміють, що винен Путін, а йому треба перекласти це на те, що винні бояри.

Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко в ефірі Radio NV зазначив, російський диктатор Володимир Путін зараз перебуває в дуже складній, як у політичному, так і в психологічному плані ситуації.

За його словами, рейтинг Путіна навіть за офіційними даними впав дуже низько — до 65%, а реально цю цифру потрібно ділити на два.

"Можна уявити собі, наскільки ця бидломасса розчарована своїм царем, але не тим, що Росія йде до свого закономірного фіналу, а розчарована тим, що не можна бабусі подзвонити з Франції. Ось така "біда" хвилює їх набагато більше, ніж те, що відбувається навколо", — наголосив Огризко.

Він додав, що зараз уже починають розкручувати сценарій, щоб випустити пару, що "цар хороший, а бояри погані", тож їх треба карати.

За його словами, економіка успішно "загинається", а фахівці тільки сперечаються — чи це станеться в травні або в середині літа. При цьому він додав, що українські дрони залітають дуже далеко на територію РФ.

"Всі розуміють, що винний Путін, а йому треба перебити це на те, що винні бояри. Не виключено, що десь за місяць, максимум два, в Росії почнуться реальні кадрові перестановки, але чи погодяться ці бояри піти на заклання лише тому, що їх туди відправить Путін? Можливо, і тут найбільша інтрига, що бояри можуть сказати і зробити по-іншому — можуть нейтралізувати цього царя, на якого буде легко потім спустити всіх собак і сказати, що вони були під шаленим тиском, а винний Путін. А ми, мовляв, готові зі всіма домовитися, щоб припинити жахливу тенденцію і рятувати Росію. Для Путіна справді, куди не кинь, то всюди клин. Він зараз в дуже складній і політичній, і психологічній ситуації", — вважає Огризко.

