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Россию накрыл крупнейший картофельный кризис за последние 20 лет

В России обостряется дефицит картофеля, который уже привел к рекордному росту цен.

15 сентября 2026, 21:05
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Slava Kot

Как сообщают российские СМИ, в 2024-2025 годах урожай картофеля сократился примерно на 20%. В 2026 году ситуация продолжила ухудшаться: промышленные площади, усеянные картофелем, уменьшились до 277 тысяч гектаров. Это самый низкий показатель как минимум за последние 18 лет.

Россию накрыл крупнейший картофельный кризис за последние 20 лет

Россию накрыл картофельный кризис

Как указывают российские СМИ, только за последний год урожай картофеля в РФ сократился примерно на 12%. В результате предложение на внутреннем рынке оказалось ниже потребностей населения примерно на 1%.

На этом фоне картофель подорожал ориентировочно на 33-35%. Рост цен стал рекордным за последние 20 лет. Причем проблемы не ограничились одним овощом. Дорожает также "борщовый набор". Капуста прибавила в цене около 35%, лук – 27%, свеклу – 20%, а морковь – 17%. Темпы удорожания овощей в несколько раз превысили официальную инфляцию.

Чтобы компенсировать недостаток продукции, российские власти были вынуждены активизировать импорт картофеля из Китая и Монголии. Это необычно для сезонной логики российского рынка: традиционно импорт начинают активнее использовать в феврале, когда запасы предыдущего урожая сокращаются. В этот раз закупки пришлось запускать гораздо раньше.

Одной из причин удорожания овощей СМИ называют проблемы с топливом в России. Из-за роста стоимости горючего дорожают горюче-смазочные материалы, семена и удобрения. В итоге увеличиваются расходы аграриев, что дополнительно оказывает давление на конечные цены продуктов. Таким образом, картофельный кризис в России стал частью более широкого роста стоимости базовых продуктов. Сокращение производства и удорожание ресурсов оказывают дополнительное давление на внутренний продовольственный рынок.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Грузия стала главным поставщиком картофеля для России и Белоруссии на фоне рекордного дефицита в 2025 году.



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