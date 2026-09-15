Росію накрила найбільша картопляна криза за останні 20 років

Як повідомляють російські ЗМІ, у 2024–2025 роках урожай картоплі скоротився приблизно на 20%. У 2026 році ситуація продовжила погіршуватися: промислові площі, засіяні картоплею, зменшилися до 277 тисяч гектарів. Це найнижчий показник щонайменше за останні 18 років.

Росію накрила картопляна криза

Як вказують російські ЗМІ, лише за останній рік урожай картоплі в РФ скоротився приблизно на 12%. У результаті пропозиція на внутрішньому ринку виявилася нижчою за потреби населення приблизно на 1%.

На цьому тлі картопля подорожчала орієнтовно на 33–35%. Зростання цін стало рекордним за останні 20 років. Причому проблеми не обмежилися одним овочем. Дорожчає також "борщовий набір". Капуста додала в ціні близько 35%, цибуля — 27%, буряк — 20%, а морква — 17%. Темпи подорожчання овочів у кілька разів перевищили офіційну інфляцію.

Щоб компенсувати нестачу продукції, російська влада була змушена активізувати імпорт картоплі з Китаю та Монголії. Це незвично для сезонної логіки російського ринку: традиційно імпорт починають активніше використовувати у лютому, коли запаси попереднього врожаю скорочуються. Цього разу закупівлі довелося запускати значно раніше.

Однією з причин подорожчання овочів ЗМІ називають проблеми з паливом у Росії. Через зростання вартості пального дорожчають паливно-мастильні матеріали, насіння та добрива. У підсумку збільшуються витрати аграріїв, що додатково тисне на кінцеві ціни продуктів. Таким чином, картопляна криза в Росії стала частиною ширшого зростання вартості базових продуктів. Скорочення виробництва та подорожчання ресурсів створюють додатковий тиск на внутрішній продовольчий ринок.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Грузія стала головним постачальником картоплі для Росії та Білорусі на тлі рекордного дефіциту у 2025 році.