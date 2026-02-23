logo

Россия Россию охватил новый жесткий кризис: разведка раскрыла детали
Россию охватил новый жесткий кризис: разведка раскрыла детали

От пожарных и полицейских до дворников - дефицит персонала охватил силовые структуры и гражданскую экономику

23 февраля 2026, 08:38
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В России стремительно нарастает кадровый кризис, который уже затронул силовые ведомства, коммунальные службы и ключевые отрасли экономики. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, указывая на системный характер проблемы на фоне войны против Украины.

Россию охватил новый жесткий кризис: разведка раскрыла детали

Полиция. Фото: из открытых источников

Дефицит ощущается повсеместно – от спасателей и участковых до промышленных специалистов. Глава МЧС РФ Александр Куренков публично признал острую нехватку кадров и предложил привлекать к тушению пожаров срочников. По его словам, одной из главных причин оттока остается низкая зарплата. В Федеральной противопожарной службе не хватает более трети личного состава – около 91 тысячи человек, а укомплектованность не превышает 65%.

Серьезные проблемы фиксируются и в системе МВД. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил, что за год уволился фактически каждый второй участковый. В среднем по стране некомплект составляет около 19%, а в отдельных регионах приближается к трети. В 2025 году из МВД уволились 80 тысяч сотрудников – на 40% больше, чем было принято на службу.

Кризис распространился и на гражданский сектор. На Дальнем Востоке работодатели вынуждены повышать зарплаты даже дворникам, чтобы закрыть вакансии. При официальной безработице в 2,2% в стране открыто около 1,7 млн рабочих мест. В правительстве признают: к 2030 году экономике потребуется дополнительно до 12 млн работников, однако источники их привлечения остаются неясными.

Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Путин не намерен завершать войну против Украины в ближайшее время, поскольку его стратегические цели выходят далеко за пределы захвата территорий. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW), основанном на данных западных разведок.




Источник: https://szru.gov.ua/news-media/news/strokovyky-zamist-pozhezhnykiv-ta-odyn-za-chotyrokh-dilnychnyi-viina-spustoshyla-rynok-pratsi-rosii
