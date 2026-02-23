У Росії стрімко наростає кадрова криза, яка вже торкнулася силових відомств, комунальних служб і ключових галузей економіки. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, вказуючи на системний характер проблеми на фоні війни проти України.

Поліція. Фото: з відкритих джерел

Дефіцит відчувається повсюдно – від рятувальників та дільничних до промислових спеціалістів. Глава МНС РФ Олександр Куренков публічно визнав гостру нестачу кадрів та запропонував залучати до гасіння пожеж терміновиків. За його словами, однією із головних причин відтоку залишається низька зарплата. У Федеральній протипожежній службі не вистачає більше третини особового складу – близько 91 тисяч осіб, а укомплектованість не перевищує 65%.

Серйозні проблеми фіксуються у системі МВС. Міністр внутрішніх справ Володимир Колокольцев повідомив, що за рік звільнився фактично кожен другий дільничний. У середньому країною некомплект становить близько 19%, а окремих регіонах наближається до третини. 2025 року з МВС звільнилися 80 тисяч співробітників – на 40% більше, ніж було прийнято на службу.

Криза поширилася і на цивільний сектор. На Далекому Сході роботодавці змушені підвищувати зарплати навіть двірникам, щоби закрити вакансії. За офіційного безробіття в 2,2% у країні відкрито близько 1,7 млн робочих місць. В уряді визнають: до 2030 року економіці потрібно додатково до 12 млн. працівників, проте джерела їх залучення залишаються неясними.

