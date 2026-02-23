logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.92

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Росію охопила нова жорстка криза: розвідка розкрила деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

Росію охопила нова жорстка криза: розвідка розкрила деталі

Від пожежних та поліцейських до двірників - дефіцит персоналу охопив силові структури та громадянську економіку

23 лютого 2026, 08:38
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У Росії стрімко наростає кадрова криза, яка вже торкнулася силових відомств, комунальних служб і ключових галузей економіки. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, вказуючи на системний характер проблеми на фоні війни проти України.

Росію охопила нова жорстка криза: розвідка розкрила деталі

Поліція. Фото: з відкритих джерел

Дефіцит відчувається повсюдно – від рятувальників та дільничних до промислових спеціалістів. Глава МНС РФ Олександр Куренков публічно визнав гостру нестачу кадрів та запропонував залучати до гасіння пожеж терміновиків. За його словами, однією із головних причин відтоку залишається низька зарплата. У Федеральній протипожежній службі не вистачає більше третини особового складу – близько 91 тисяч осіб, а укомплектованість не перевищує 65%.

Серйозні проблеми фіксуються у системі МВС. Міністр внутрішніх справ Володимир Колокольцев повідомив, що за рік звільнився фактично кожен другий дільничний. У середньому країною некомплект становить близько 19%, а окремих регіонах наближається до третини. 2025 року з МВС звільнилися 80 тисяч співробітників – на 40% більше, ніж було прийнято на службу.

Криза поширилася і на цивільний сектор. На Далекому Сході роботодавці змушені підвищувати зарплати навіть двірникам, щоби закрити вакансії. За офіційного безробіття в 2,2% у країні відкрито близько 1,7 млн робочих місць. В уряді визнають: до 2030 року економіці потрібно додатково до 12 млн. працівників, проте джерела їх залучення залишаються неясними.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Володимир Путін не збирається завершувати війну проти України найближчим часом, оскільки його стратегічні цілі виходять далеко за межі захоплення територій. Про це йдеться в новому звіті Інституту вивчення війни (ISW), заснованому на даних західних розвідок.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://szru.gov.ua/news-media/news/strokovyky-zamist-pozhezhnykiv-ta-odyn-za-chotyrokh-dilnychnyi-viina-spustoshyla-rynok-pratsi-rosii
Теги:

Новини

Всі новини