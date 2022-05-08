Россию охватили масштабные пожары, а в Белгороде все без изменений – снова хлопки

Краснодарский край рф охватили масштабные пожары, перебросившиеся на жилые дома. Российские спасатели до сих пор не могут справиться с огнем. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Пожары в россии. Фото: из открытых источников

Сообщения о возгорании в 16 населенных пунктах появились еще 7 мая. Местные следственные органы уже открыли ряд уголовных производств. Пожары настолько массовые, что спасателям приходится эвакуировать людей. Главная причина, почему пожарным не удается справиться с огнем, в том, что в регионе бушует штормовой ветер, которые не только подымает песчаные бури, но и способствует тому, чтобы огонь охватывал все новые и новые территории.

Интересно, что сами россияне выкладывают в сеть видео сгоревших деревень и жалуются, что на их страну обрушилось целое бедствие. При этом люди жалуются, что это, словно какое-то наказание, ведь сгорает все, что нажито на протяжении всей жизни. Это очень контрастирует с тем, что происходит в Украине, где люди теряют дома, потому что российская армия их расстреливает.

Неспокойно также в российском Белгороде, где периодически продолжают раздаваться хлопки. В ночь с 7 на 8 мая в российском Белгороде снова было тревожно. Жители Белгорода снова делились в сети видео, на котором видно, как в небе загорается яркая вспышка, после чего слышен громкий взрыв. На видео можно заметить следы в небе, которые обычно появляются после того, как срабатывает ПВО. Также некоторые люди писали, что слышно было, как над городом пролетали самолеты. Руководство города пока никак не прокомментировало инцидент.

Читайте также на портале "Комментарии" — войска Приднестровья приведены в полную боевую готовность.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!