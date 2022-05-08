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Россию охватили масштабные пожары, а в Белгороде все без изменений – снова хлопки

Сообщения о возгорании в 16 населенных пунктах поступили еще 7 мая

сегодня, 09:18
Автор:

Кравцев Сергей
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Краснодарский край рф охватили масштабные пожары, перебросившиеся на жилые дома. Российские спасатели до сих пор не могут справиться с огнем. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Россию охватили масштабные пожары, а в Белгороде все без изменений – снова хлопки

Пожары в россии. Фото: из открытых источников

Сообщения о возгорании в 16 населенных пунктах появились еще 7 мая. Местные следственные органы уже открыли ряд уголовных производств. Пожары настолько массовые, что спасателям приходится эвакуировать людей. Главная причина, почему пожарным не удается справиться с огнем, в том, что в регионе бушует штормовой ветер, которые не только подымает песчаные бури, но и способствует тому, чтобы огонь охватывал все новые и новые территории. 

Интересно, что сами россияне выкладывают в сеть видео сгоревших деревень и жалуются, что на их страну обрушилось целое бедствие. При этом люди жалуются, что это, словно какое-то наказание, ведь сгорает все, что нажито на протяжении всей жизни. Это очень контрастирует с тем, что происходит в Украине, где люди теряют дома, потому что российская армия их расстреливает.

Неспокойно также в российском Белгороде, где периодически продолжают раздаваться хлопки. В ночь с 7 на 8 мая в российском Белгороде снова было тревожно. Жители Белгорода снова делились в сети видео, на котором видно, как в небе загорается яркая вспышка, после чего слышен громкий взрыв. На видео можно заметить следы в небе, которые обычно появляются после того, как срабатывает ПВО. Также некоторые люди писали, что слышно было, как над городом пролетали самолеты. Руководство города пока никак не прокомментировало инцидент.

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