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Россию снова накрыл дымовой пепел, - пропагандистские СМИ

На Камчатке зафиксировали новое извержение вулкана Шивелуч

сегодня, 11:45
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Белоокая Ира

Случилось это сегодня, 12 апреля, пишут "Комментарии" со ссылкой на пропагандистские СМИ. Сейчас золовой слой покрыл поселки на Камчатке, и его толщина достигает двадцати сантиметров.

Россию снова накрыл дымовой пепел, - пропагандистские СМИ

На Камчатке из-за извержения вулкана, деревни покрылись двадцати сантиметровым золовым слоем

По информации исследователей, сначала пепел поднялся на восемь и десять тысяч метров над морем, а шлейф распространился более чем на триста пятьдесят километров.


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Местные турагентства, призывают туристов перенести поездки в проснувшийся вулкан Шивелуча.

Ведь теперь местности, близ вулкана напоминают "апокалипсическую" картину, где "мира белого не видно". Люди одели защитные костюмы и обувь, а отдельные дорожные участки по дороге в Камчатку – перекрыли.

Пепеловый шлейф больше всего посыпался в поселок Ключи.

Вчера, 11 апреля, там поднялось пепловое облако на высоту двадцати километров. Позже она разошлась на территорию до пятисот километров. Школы сразу же закрыли, а людям сказали по закрывать окна и двери, но не выходить на улицу.

В последний раз, столько пепла россияне видели шестьдесят лет назад.

Речь шла на портале "Комментарии" и о томчто из-за извержения вулкана Шивелуч на Камчатке объявлен "красный" код авиационной опасности. По свидетельству жителей поселка Ключи, расположенного в 50 км от вулкана Шивелуч, небо быстро почернело, а со стороны вулкана был слышен мощный грохот. Кроме того, вулканическая пыль засыпала населенные пункты в зоне поражения. В некоторых селениях толщина слоя пыли достигла 6-8 метров.

Читайте также на сайте "Комментарии", исследователи университета Чили и университета О'Гиггинса обнаружили новую статую моаи на острове Рапа-Нуи, который больше известен под названием остров Пасхи. Статуя находилась в высохшем озере кратера вулкана. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Associated Press.



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